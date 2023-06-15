«Сделать два глубоких вдоха»: медик — о правилах поведения в экстремальных ситуациях и пределах возможностей организма

Дети обладают очень большими возможностями к адаптации и выживанию в экстремальных условиях — это объясняет такие случаи, как недавняя история спасения четырёх детей в колумбийских джунглях после авиакатастрофы. Повышенной возможностью к выживанию в сложных условиях отличаются и женщины. Об этом в интервью RT рассказала заведующая кафедрой основ медицинских и специальных знаний СПбГУ Елена Харитонова. Она также объяснила, что помогает человеку выживать в экстремальных условиях, а что может стать фактором риска.

— Елена Александровна, недавно в джунглях Колумбии нашли живыми четверых детей с разбившегося самолёта. Самому младшему из них меньше года, в тропиках они блуждали две недели. Выжившие в авиакатастрофе дети ушли в тропики. Спасатели нашли их с помощью поисковых собак, а также ориентируясь на остатки фруктов, которые дети ели, чтобы выжить, и импровизированные укрытия, сделанные в джунглях. Есть мнение, что в целом дети более приспособлены к выживанию в экстремальных условиях, чем взрослые. Так ли это?

— Да, действительно детский организм имеет огромные адаптивные возможности за счёт своей биохимии. Растущий организм более пластичен и имеет больше приспособительных механизмов. Приведу такой пример: в случае онкологии детям часто назначают более агрессивную химиотерапию, чем взрослым, потому что дети способны её вынести.

В экстремальных ситуациях важную роль играет психологический фактор — у детей нет изначального психологического страха перед многими ситуациями в силу небольшого жизненного опыта. Дети ещё не успели прочитать десятки и сотни газетных публикаций о последствиях катастроф и т. п. Поэтому нередко воспринимают экстремальную ситуацию намного спокойней взрослых — как некую игру, пусть и опасную.

К тому же, у детей есть ещё одно преимущество — меньший размер тела, чем у взрослых, это даёт возможность спрятаться, например, чтобы выжить в каких-то ситуациях. Это же помогает детям выжить под завалами после землетрясений — чаще всего под завалами живыми находят именно детей. При авиакатастрофах малая масса тела также играет положительную роль и помогает выжить — как произошло в Колумбии, например.

Спасение 12-летнего ребёнка из-под завалов после землетрясения в Турции

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— Аналогичное мнение бытует и о женщинах — считается, что они в среднем тоже более «живучие», чем мужчины. Находят ли подобные представления научное подкрепление?

— Конечно. Женский организм тоже больше подготовлен к переменам, чем мужской, поскольку в нём заложена способность к вынашиванию ребёнка — это сопряжено с большой физиологической трансформацией и нагрузкой. По этой же причине женщины более толерантны к боли, имеют более высокий болевой порог, чем у мужчин. Есть ещё один важный фактор — женские половые гормоны эстрогены обеспечивают высокую эластичность сосудов. Поэтому по статистике, до 45 лет, то есть до наступления менопаузы, у женщин исключительно редки инфаркты и инсульты. А ведь в экстремальных ситуациях стресса нагрузка на сердечно-сосудистую систему тоже вырастает.

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Плюс, организм женщин способен более рационально расходовать свои ресурсы, имеет изначально больший процент жира, чем мужской. Кстати, в силу замедленного обмена веществ, хорошо переносят голод и другие испытания пожилые люди.

— Человек в целом — редкий пример вида, расселившегося практически по всей планете, во всех климатических зонах. Можно ли говорить о том, что наш вид превосходит других млекопитающих по возможности приспосабливается к неблагоприятным условиям?

— Физиологически нет — мы легко погибнем от холода, например, поскольку не имеем тех эволюционных механизмов, которые позволяют выживать в таких условиях местной фауне. Но у человека есть другой инструмент — высшая нервная деятельность, интеллект, который позволяет нам приспосабливаться к жизни в разных условиях.

Надо сказать, что в современной городской цивилизации человек постепенно утрачивает приспосабливаемость, если сравнивать с древними людьми. Например, если прежде зубы мудрости действительно были нужны для разжёвывания жёсткого мяса и другой грубой пищи, сегодня они стали ненужным рудиментом.

Зуб мудрости

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— Хотелось бы понять, что является экстремальными условиями с точки зрения физиологии человека? Понятно, что есть персональные особенности, но если говорить в целом, то каковы пределы адаптации у человеческого организма к холоду, голоду, обезвоживанию, физическим нагрузкам, дефициту сна и т. д.?

— Такие пределы есть, хотя, конечно, целенаправленные исследования по их определению не проводятся из этических соображений. Однако накопившиеся наблюдения позволяют учёным выявить эти уровни допустимых для человека испытаний. Так, без воды человек может прожить в среднем около недели — хотя, конечно, многое зависит от различных факторов: возраста, хронических заболеваний, температуры и других особенностей окружающей среды и т. д. Без еды человек может протянуть максимум два месяца, но это, конечно, самый верхний, экстремальный предел. Тут многое зависит от исходной кондиции человека.

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Что касается жары, то белки нашей кожи начинают разрушаться уже при температуре 50 градусов по Цельсию — такая жара нередко бывает в южных странах. Людей в этом случае спасает низкая теплопроводность воздуха.

— Входит ли психологический стресс в число таких опасных факторов — можно ли умереть от горя или страха, образно говоря?

— Конечно, потому что стресс способен вызывать спазмы сосудов, что приводит к инсультам или инфарктам. Случаи смерти от сердечного приступа после получения человеком каких-то трагических новостей не редки, к сожалению. Бывает, что инфаркт приводит к отмиранию тканей сердца, что в итоге заканчивается его разрывом в прямом смысле через несколько дней.

Или, например, стресс способен вызвать язву желудка, которая может перейти в открытое кровотечение и даже привести к летальному исходу.

Когда на Дальнем Востоке было крупное наводнение, утонуло немного людей. Но при этом наблюдалось очень много случаев обострений хронических болезней, инфарктов — люди начали болеть из-за стресса.

Пострадавшее от паводка село Ленинское Ленинского района, Еврейская автономная область, Россия

РИА Новости

© Сергей Мамонтов

— Можно ли как-то подготовиться к стрессовой ситуации, чтобы предотвратить такие последствия?

— Да, к испытаниям нужно себя готовить и физически, и психологически. Так, очень помогает в этом плане здоровый образ жизни, поддержание сердечно-сосудистой системы в хорошем, тренированном состоянии. Важна хорошая физическая форма — регулярные занятия физкультурой и закаливание подготавливают нашу нервную систему к стрессу.

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Психологически себя тоже нужно готовить к различным ситуациям, особенно если вы идёте в поход и т. п. Нужно составлять для себя заранее мысленно алгоритм действий на случай каких-то экстремальных событий. Дело в том, что в психологии чрезвычайной ситуации очень важную роль играет страх. А мы обычно боимся всего неизвестного. Поэтому важно заранее представить себе подобную ситуацию и продумать свои действия по спасению. Кстати, именно по этой причине очень полезно прохождение различных курсов по выживанию, оказанию первой помощи и т. п. А также обычные школьные уроки по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», где рассказывают о том, как следует действовать в том или ином случае.

Когда человек попал в экстремальную, опасную ситуацию, выжить очень помогает готовность бороться до последнего, не сдаваться.

— Что происходит на физиологическом и психическом уровнях, когда человек оказывается в той или иной экстремальной ситуации? Например, известно, как кровеносная система срабатывает на холоде для выживания — кровь отливает от поверхности кожи к жизненно важным внутренним органам. Есть ли аналогичные механизмы реагирования на жару, обезвоженность, голод, ранения?

— На самом деле, организм отвечает на многие экстремальные ситуации довольно однотипно — централизацией кровообращения. Все ресурсы организма направляются на спасение мозга и других жизненно важных органов. Периферические сосуды сжимаются кровь начинает циркулировать преимущественно между мозгом, сердцем и лёгкими. Так происходит не только на холоде, но и во время обезвоживания — организм готов пожертвовать конечностями ради спасения жизни. Такая реакция организма называется шоковой, шок возникает в разных ситуациях — при замерзании, обезвоживании, есть травматический и болевой шок.

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— Правда ли, что в стрессовой ситуации у человека может произойти такой выброс адреналина, что он сможет сделать то, что не мог бы в обычном состоянии?

— Гормон стресса — адреналин, действительно придаёт сил и энергии, провоцирует резкий выброс глюкозы в кровь. Плюс к этому, в качестве реакции на боль у нас в мозгу начинается выброс эндорфинов — гормонов, способных заглушить боль, эндогенных обезболивающих. Это помогает пережить первые моменты стресса. Известны случаи, когда люди бежали со сломанной ногой или сломанным позвоночником, не чувствуя боли. Этот механизм есть и у животных, он помогает спастись в первые минуты после попадания в опасную ситуацию.

Однако действие адреналина и эндорфинов длится недолго, после чего наступает период упадка сил, торможения. Проявляется боль от травм, падает артериальное давление и т. д. А в долгосрочной перспективе стресс приводит к активизации хронических заболеваний и общему упадку здоровья.

— Ранее житель Доминиканской Республики сумел выжить, проведя почти месяц в открытом море практически без еды. На протяжении этого времени мужчина питался одним лишь кетчупом, а для питья собирал дождевую воду. А какие долгосрочные последствия для нервной системы и организма в целом имеют пережитые экстремальные испытания? Повышает ли такой опыт шансы на выживание в случае повторного испытания или понижает?

— Здесь всё очень индивидуально, но в целом людей можно разделить на две группы. У людей из первой группы формируется психологическая фобия повторного попадания в похожие ситуации. И зачастую решить эту проблему можно только с помощью психотерапии. А у людей из второй группы, напротив, после пережитых испытаний появляется ложное чувство неуязвимости, им кажется, что если они один раз пережили экстремальную ситуацию, то смогут сделать это и потом. Это опасное заблуждение, которое нередко толкает людей к рискованному поведению, к занятиям экстремальными видам спорта и т. п. Недооценив риски, они могут погибнуть.

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На физиологическом уровне перенесённый стресс и испытания тоже имеют негативные долгосрочные последствия. Например, обмороженные однажды ткани потом всегда будут болезненно реагировать даже на небольшой холод, потому что в них нарушена циркуляция крови. Стресс может вызвать язву желудка, которая потом будет периодически обостряться, могут возникнуть и аутоиммунные заболевания. Или, например, псориаз — это заболевание тоже связано со стрессом.

— Есть ли какие-то ключевые принципы, соблюдение которых может помочь выжить в экстремальных условиях — если человек получил ранение, оказался под завалами после землетрясения, заблудился в лесу, оказался один в открытом море и т. п.?

— Конечно, готовить себя к подобным испытаниям лучше заранее, физкультурой, закаливанием, правильным образом жизни — об этом я говорила ранее. А если вы уже оказались в чрезвычайной ситуации, то очень важно остановиться, осмотреться, сделать два глубоких вдоха и ощутить себя стоящим на земле. Это позволяет человеку «перезагрузиться», немного успокоиться, чтобы уже начать действовать.