Инструктор по выживанию рассказал о правилах безопасности при обрушении дома

Инструктор экстремальных обучающих программ Михаил Макеев рассказал о правилах безопасности при обрушении дома.

В беседе с Inforeactor он заявил, что при первых признаках обрушения желательно оперативно покинуть здание, взяв с собой так называемый «тревожный рюкзак» с вещами первой необходимости и ценными вещами (если есть такая возможность).

«По концепции безопасности, у каждого должен быть такой рюкзак. Там, как правило, находятся запасные вещи, желательно тёплые, потому что на улице может быть холодно, и человек, одетый в домашнюю одежду, может замёрзнуть. Также в нём должны лежать ксерокопии всех документов, еда, ключи, ценные вещи, предметы первой необходимости, свисток, аптечка», — сказал эксперт.

Как напомнил Макеев, во время ЧС нельзя пользоваться лифтом, поскольку он может выйти из строя.

Эксперт также отметил, что не следует поддаваться панике. Оказавшись на улице, желательно уйти на открытое пространство.

Ранее семейный врач-терапевт Алексей Добровольский в беседе с Nation News рассказал, как избежать переохлаждения.