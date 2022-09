Заметный рост: учёные оценили изменение средней продолжительности жизни на Земле с 1990 года

Российские учёные в составе международной научной группы выяснили, что за период с 1990 по 2019 гг. средняя продолжительность жизни на планете выросла на два года. В России этот показатель увеличился примерно на полтора года. Согласно прогнозу учёных, к 2050 году доля людей старше 70 лет вырастет до 16% от всего населения Земли. Для сравнения: в 1950 году этот показатель был на уровне 5%.

Международная группа учёных провела масштабное исследование, посвящённое продолжительности жизни и факторам риска для здоровья населения в возрасте старше 70 лет за период с 1990 по 2019 годы. В число соавторов работы вошли сотрудники лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ, сообщили RT в пресс-службе института. Результаты исследования опубликованы в журнале The BMJ.

Учёные установили, что 2019-м средняя мировая продолжительность жизни заметно превысила этот показатель в 1990 году: в среднем люди стали жить почти на два года дольше, при этом примерно на полтора года выросла продолжительность здоровой жизни, не отягчённой болезнями.

Авторы исследования отмечают, что впервые в истории ожидаемая продолжительность жизни преодолела отметку 70 лет. Если в 1950 году люди старше 70 составляли всего 5% от общемирового населения, то к 2050 году их число вырастет до 16%, прогнозируют учёные.

За исследуемый период число людей в возрасте 70—79 лет на планете увеличилось на 115,4% и в 2019 году достигло 168,3 млн человек. Количество людей в возрасте от 80 до 94 лет выросло на 164,7% и составило 90,1 млн человек. Долгожителей старше 95 лет стало с 1990 года больше на 363,7% (3,7 млн).

Практически во всех странах за три десятилетия снизился риск смерти в возрасте от 70 до 90 лет. Исключением стали два региона — Центральная Азия, где показатель вырос с 83,2 до 89,0%, а также страны Африки южнее Сахары — там этот показатель увеличился с 81,6 до 83,5%.

Общие выводы, сделанные по итогам исследования, распространяются и на Россию. В среднем в стране продолжительность жизни с 1990-го выросла на 1,5 года, однако доля здоровых лет жизни осталась на прежнем уровне. Статистически риск умереть в возрасте от 70 до 90 лет для россиян составляет сегодня около 80% — это на 8% меньше, чем в 1990 году. При этом главными причинами смерти в пожилом возрасте, как и 30 лет назад, остаются сердечно-сосудистые и респираторные заболевания.

Согласно результатам исследования, в большинстве стран женщины живут в среднем дольше мужчин, но при этом у них выше доля лет, проведённых в плохом состоянии здоровья. В среднем женщины живут на 1,89 года дольше, чем мужчины, — такая статистика была собрана в 195 из 204 стран. Лишь в Афганистане, Алжире, Египте, Иордании, Сирии, Катаре, Маршалловых островах, Мавритании и Токелау продолжительность жизни у мужчин выше, чем у женщин.

Как отмечают авторы исследования, в основном продолжительность жизни растёт благодаря снижению распространённости сердечно-сосудистых заболеваний и хронических заболеваний органов дыхания, а также сокращению заболеваемости туберкулёзом, респираторными и кишечными инфекциями.

Однако одновременно со старением населения растёт заболеваемость онкологией, неврологическими расстройствами и сахарным диабетом. Кроме того, пожилые люди всё чаще страдают от различных типов деменции, включая болезнь Альцгеймера, а также от остеоартрита, заболеваний полости рта и хронической обструктивной болезни лёгких.

Это создаёт новые вызовы для национальных систем здравоохранения, отмечают авторы исследования.

«Люди ожидают быстрых изменений в медицине, которые позволят сразу решить все проблемы. К сожалению, это так не работает: профиль заболеваний меняется очень медленно. Чуть лучше начали справляться с инсультами — люди начали доживать до момента проявления симптомов нейродегенеративных заболеваний. И так далее», — отметил научный сотрудник лаборатории МФТИ и один из соавторов работы Никита Отставнов.

Учёные использовали данные Глобального исследования бремени болезней, травм и факторов риска за 2019 год (The Global Burden of Disease). Обзор составляется раз в несколько лет начиная с 1990 года усилиями тысяч исследователей по всему миру. The Global Burden of Disease включает данные по смертности и заболеваемости по разным возрастным группам. В 2019 году собранные данные охватили статистику по 204 странам и 369 заболеваниям.