Продолжительность жизни в России по итогам II квартала превысила 73 года. Как отметил президент Владимир Путин, это хороший показатель, но нужно стремиться к его увеличению до 78 лет к 2030 году.

«По итогам II квартала этого года смертность, слава богу, снизилась у нас в России до уровня 2019 года, до допандемийного года, а продолжительность жизни за этот же квартальный период, по предварительным оценкам, превысила 73 года. В целом это хороший результат, но важно устойчиво двигаться к поставленной цели — росту продолжительности жизни в России до 78 лет к 2030 году», — сказал глава государства на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

Путин: продолжительность жизни в России превысила 73 года, нужно стремиться к 78 годам

Президент также назвал пока недостаточными темпы снижения бедности в России.

Он отметил, что по итогам 2021 года уровень бедности снизился до 11%.