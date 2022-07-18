Путин: продолжительность жизни в России превысила 73 года, нужно стремиться к 78 годам

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Продолжительность жизни в России по итогам II квартала превысила 73 года. Как отметил президент Владимир Путин, это хороший показатель, но нужно стремиться к его увеличению до 78 лет к 2030 году.
Путин: продолжительность жизни в России превысила 73 года, нужно стремиться к 78 годам
  • РИА Новости

«По итогам II квартала этого года смертность, слава богу, снизилась у нас в России до уровня 2019 года, до допандемийного года, а продолжительность жизни за этот же квартальный период, по предварительным оценкам, превысила 73 года. В целом это хороший результат, но важно устойчиво двигаться к поставленной цели — росту продолжительности жизни в России до 78 лет к 2030 году», — сказал глава государства на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

  • Путин: продолжительность жизни в России превысила 73 года, нужно стремиться к 78 годам

Президент также назвал пока недостаточными темпы снижения бедности в России.

Он отметил, что по итогам 2021 года уровень бедности снизился до 11%.

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