Путин назвал недостаточными темпы снижения бедности в России
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Об этом президент сказал на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
Он заявил, что основной целью национальных проектов остаётся снижение бедности в России.
Путин отметил, что по итогам 2021 года уровень бедности снизился до 11%.
«Да, продвижение, конечно, есть, но его темпы, скорость, очевидно, недостаточны», — сказал глава государства.
- Путин назвал недостаточными темпы снижения бедности в России
Ранее Путин поручил обеспечить в 2022 году снижение уровня бедности населения и неравенства по доходам.