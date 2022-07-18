Путин назвал недостаточными темпы снижения бедности в России

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Российский президент Владимир Путин назвал пока недостаточными темпы снижения бедности в России.
Путин назвал недостаточными темпы снижения бедности в России
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом президент сказал на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

Он заявил, что основной целью национальных проектов остаётся снижение бедности в России.

Путин отметил, что по итогам 2021 года уровень бедности снизился до 11%.

«Да, продвижение, конечно, есть, но его темпы, скорость, очевидно, недостаточны», — сказал глава государства.

  • Путин назвал недостаточными темпы снижения бедности в России

Ранее Путин поручил обеспечить в 2022 году снижение уровня бедности населения и неравенства по доходам.

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