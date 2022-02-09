Гериатр Минздрава: максимальная продолжительность жизни составляет сейчас 120 лет

Максимальная продолжительность жизни человека составляет сейчас около 120 лет. Об этом заявила директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва.

«Максимальная продолжительность жизни — она фактически не растёт, где-то около 120 лет, это задокументированные случаи феноменального долголетия. Поэтому пока мы говорим, что предел около 120 лет, хотя не факт, что современные технологии не позволят увеличить и этот предел», — цитирует РИА Новости Ткачёву.

Ранее доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-геронтолог, гериатр Юрий Конев в беседе с URA.RU назвал три фактора, которые продлевают жизнь. Среди них — здоровый образ жизни, генетика и хорошая медицина.

По его словам, максимальные сроки продолжительности жизни у женщин примерно 115—117 лет, у мужчин — 110.

Здоровый образ жизни вносит более 60% в увеличение её продолжительности, отметил геронтолог.