Психолог Гладышева рассказала, как сохранить хладнокровие в экстренных ситуациях
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Об этом пишет Inforeactor.
По словам специалиста, изначально нужно понять, какое поведение свойственно человеку во время стресса — собранное и спокойное или панический настрой.
«Не надо думать, что в экстремальной ситуации человек вдруг резко начнёт себя вести как-то по-другому. Надо быть ближе к адекватности», — предупредила Гладышева.
По её словам, поведение на такой случай можно скорректировать, обращая внимание на курсы, где можно научиться основам правильного поведения в конкретных ситуациях.
Кроме того, люди, реагирующие на опасность оцепенением, должны подстраховать себя на случай возникновения непредвиденной критической ситуации, отметила психолог. Так, не стоит ходить одному в тёмное время суток и необходимо настроить быстрый набор в телефоне, чтобы позвонить в экстренные службы одним нажатием.
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