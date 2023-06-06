Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Психолог Гладышева рассказала, как сохранить хладнокровие в экстренных ситуациях

Короткая ссылка
Психолог Марина Гладышева объяснила, как выработать в себе реактивный навык реагирования в экстренных ситуациях, чтобы сохранить внутреннее равновесие.
Психолог Гладышева рассказала, как сохранить хладнокровие в экстренных ситуациях
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет Inforeactor.

По словам специалиста, изначально нужно понять, какое поведение свойственно человеку во время стресса — собранное и спокойное или панический настрой.

«Не надо думать, что в экстремальной ситуации человек вдруг резко начнёт себя вести как-то по-другому. Надо быть ближе к адекватности», — предупредила Гладышева.

По её словам, поведение на такой случай можно скорректировать, обращая внимание на курсы, где можно научиться основам правильного поведения в конкретных ситуациях. 

Кроме того, люди, реагирующие на опасность оцепенением, должны подстраховать себя на случай возникновения непредвиденной критической ситуации, отметила психолог. Так, не стоит ходить одному в тёмное время суток и необходимо настроить быстрый набор в телефоне, чтобы позвонить в экстренные службы одним нажатием.

Ранее детский психолог Яна Лейкина в беседе с «Радио 1» рассказала, что делать, если ребёнок просится из лагеря домой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить