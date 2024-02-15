«Направленная наноструктура»: российские учёные создали нейроимплантат для восстановления спинного мозга после травмы

Российские учёные из НИТУ МИСИС создали нейроимплантат, который позволит восстановить нервную проводимость в спинном мозге после травм позвоночника. Имплантат состоит из биосовместимого материала, который со временем рассасывается, не причиняя вреда здоровью. Он будет помещаться в место повреждения, чтобы стать опорой для новых нервных клеток, что позволит со временем вернуть проводимость нервных импульсов в позвоночнике. Учёные разработали особый материал, поверхность которого покрыта специальными направляющими линиями для роста собственных тканей пациента.

Учёные НИТУ МИСИС разработали нейроимплантат для восстановления спинного мозга после повреждения. Имплантат, который планируется вживлять в место травмы, состоит из биосовместимых полимеров и имеет особую структуру, которая обеспечивает направленный рост нервных тканей человека. Об этом RT сообщили в пресс-службе МИСИС.

Как отметили учёные, при травме спинного мозга в месте повреждения останавливается передача нервного сигнала, что часто приводит к параличу. Восстановление передачи нервных импульсов — основное условие для возвращения пациента к нормальной жизни.

Сегодня в России и в мире ведётся активная работа по поиску методик лечения последствий таких травм. Так, разрабатываются электростимулирующие нейроимплантаты, которые воздействуют током на нервные волокна в участках спинного мозга. Они берут на себя роль повреждённых нейронных структур, восстанавливая поток импульсов для возобновления работы конечностей. Но в этом случае речь не идёт о восстановлении собственных нервных тканей пациента.

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Другой подход подразумевает создание таких имплантатов, которые способствуют регенерации спинного мозга на повреждённом участке. Такой имплантат должен быть биосовместим, иметь пористую структуру, в которой смогут «прорасти» нервные клетки, а также рассосаться без последствий для организма после выполнения своей функции. По сути, такие имплантаты играют роль основы для восстановления собственных тканей пациента.

Авторы исследования создали новые материалы для имплантатов такого типа — наноструктурированные каркасы, состоящие из резорбируемого полимера.

«Мы используем биорастворимые полимеры, которые близки по механическим характеристикам к нативным тканям спинного мозга. Была создана направленная наноструктура, на которую клетки прикрепляются и продолжают свой путь вдоль конструкции, как по рельсам», — рассказала RT сотрудник научно-образовательной лаборатории тканевой инженерии и регенеративной медицины НИТУ МИСИС Элеонора Зеленова.

Имплантаты планируется вживлять в место травмы. По словам учёных, их разработка уже доказала свою эффективность в лабораторных экспериментах на клеточных культурах. Сейчас проводятся испытания на животных.

«Для восстановления нервной ткани спинного мозга эффективной и полноценной терапии пока не существует, поэтому дальнейшая разработка подобных структур, имплантируемых в острую фазу травмы, необходима», — отметила Зеленова.