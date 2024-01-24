«Окна прозрачности»: учёные разработали методику диагностики и лечения заболеваний с помощью ультрафиолета

Российские учёные из Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (СГУ) совместно с иностранными коллегами разработали метод, позволяющий улучшить проникновение УФ-излучения в биологические ткани. Применение методики повысит эффективность диагностики и фототерапии ряда заболеваний. Способ основан на подборе оптимальных условий и диапазонов ультрафиолетового излучения, а также на обработке облучаемой поверхности специальным биосовместимым составом.

Учёные Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (СГУ) совместно с португальскими коллегами из Высшего инженерного института Порту разработали метод повышения прозрачности биологических тканей для ультрафиолетового излучения. Это позволит сделать более эффективной фототерапию некоторых инфекционных заболеваний, в частности псориаза и витилиго, и улучшить диагностику. Исследование выполнено при поддержке государственной программы «Приоритет 2030». Об этом RT сообщили в Минобрнауки России.

Оптическая диагностика и фототерапия — эффективные методы, которые сегодня применяются в медицине для выявления и лечения ряда заболеваний. В основе таких процедур лежат световые волны, которые по-разному воспринимаются различными тканями организма. Однако у этих методик есть существенный недостаток: биологические ткани неоднородны и содержат большой процент воды, поэтому световые волны в них быстро поглощаются и рассеиваются. Это не позволяет оказывать диагностическое или лечебное воздействие на большой глубине под кожей. Особенно выраженное воздействие способен оказывать ультрафиолет, однако именно он больше всего рассеивается и не способен проникать вглубь тканей.

Наблюдение за «окнами прозрачности» кожи человека в ультрафиолете

© СГУ имени Н.Г. Чернышевского

Чтобы решить эту проблему, учёные разработали технологию так называемых виртуальных окон прозрачности — то есть нашли такие условия и диапазоны длин УФ-волн, которые лучше всего пропускаются биологическими тканями без сильного рассеивания и поглощения.

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Диапазоны находятся в районе длин волн 230 и 300 нанометров. Для усиления эффекта облучаемые образцы тканей были обработаны специальным составом на основе глицерина, воды и спиртов, например пропиленгликоля. Такой состав на время вытесняет воду из межклеточного пространства облучаемых тканей, что также увеличивает глубину УФ-воздействия. Состав биологически совместим, безопасен для организма и легко замещается в тканях водой после процедуры.

Разработка может найти применение при проведении флуоресцентной диагностики и терапии с применением ультрафиолета. Открытие поможет использовать УФ-излучение для получения более чётких изображений глубоких слоёв под кожей или слизистыми оболочками.

Учёные запатентовали изобретение и на его основе разработали методику лечения хронического рецидивирующего афтозного стоматита (хроническое воспалительное заболевание полости рта. — RT). По словам специалистов, их метод также подходит для лечения кожных и инфекционных заболеваний, в том числе псориаза и витилиго.