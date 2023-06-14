«Не разрушает кожный покров»: российские учёные создали умный пластырь для больных диабетом

Российские учёные разработали портативный нательный аппарат для мониторинга состояния пациентов-диабетиков и дозированного введения в их организм терапевтических препаратов — в первую очередь инсулина. Устройство похоже на пластырь, который может крепиться к коже или на специальном браслете. Подача лекарств производится через микроиглы, которые почти не травмируют кожный покров. Изобретение находится на стадии прототипа, в будущем устройство может получить массовое применение у пациентов с диабетом.

Учёные из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (СПбГЭТУ) «ЛЭТИ» разработали умный пластырь для мониторинга состояния и введения терапевтических препаратов в организм больных диабетом пациентов. Об этом RT сообщили в пресс-службе университета.

Устройство состоит из резервуара для хранения лекарственного средства и микронасоса, который обеспечивает подачу препарата (например, инсулина) в организм через микроиглы. Все элементы системы расположены на гибкой подложке из полимеров.

«Мы разработали прототип умной системы для коррекции состояния организма, в частности у больных диабетом. Это микроэлектронное устройство можно встроить в браслет или, подобно обычному пластырю, приклеивать на кожу», — рассказал RT доцент кафедры микро- и наноэлектроники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Иван Хмельницкий.

Как отметили разработчики, в зависимости от назначения устройство также может быть укомплектовано датчиками, которые будут отслеживать параметры организма, свидетельствующие о недомогании.

Аппарат для производства микроигл, разработанный в «ЛЭТИ»

© Центр научных коммуникаций СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

Дополнительно учёные ЛЭТИ создали специальную установку для изготовления микроигл методом литья пластика. Полученные полые иглы похожи на те, что применяются в косметологических процедурах — мезотерапии, но при этом более короткие.

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«Благодаря компактности и использованию микроигл предложенная нами система является более комфортной для постоянного ношения, она не разрушает кожный покров, в отличие, например, от инсулиновых помп с одной большой иглой, и при этом позволяет вводить необходимый объём лекарственных препаратов. В перспективе подобные системы могут найти массовое применение как индивидуальные устройства для терапии диабета», — отметил Иван Хмельницкий.

Ранее похожее устройство представили американские учёные из Калифорнийского университета в Лос-Анжелесе, Медицинской школы UNC и Массачусетского технологического института. Однако в России до последнего времени подобных устройств не было зарегистрировано: созданный в ЛЭТИ пластырь стал первой разработкой такого плана в стране.

Диабет — хроническое заболевание, вызываемое неспособностью организма на клеточном уровне правильно усваивать глюкозу с помощью специального гормона — инсулина. Со временем диабет приводит к серьёзному повреждению кровеносных сосудов, нервной системы, а также другим проблемам со здоровьем. Заболевание широко распространено: по данным ВОЗ, на 2014 год в мире насчитывалось 422 млн человек, страдающих различными формами диабета.