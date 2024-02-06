«Нужно формировать культуру питания»: академик РАН — о причинах распространённости ожирения

Согласно статистике, и в России, и в мире на протяжении последних лет растёт количество случаев ожирения. Часто в этом винят появление фастфуда и переработанных продуктов питания. Однако, как объяснил в интервью RT научный руководитель ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи», главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ, академик РАН Виктор Тутельян, сами по себе такие продукты не провоцируют ожирение. Первопричина избыточной массы тела — неправильный подход к питанию, а также дисбаланс между потреблением и тратами энергии. Генетическая предрасположенность к набору лишнего веса играет при этом небольшую роль, намного важнее традиции приёма пищи, сложившиеся в семье, объяснил специалист.

— По данным Росстата, с 2020 по 2022 год прирост новых случаев ожирения в нашей стране составил более 10%. В мире тоже увеличивается число случаев ожирения, по данным ВОЗ за последнее десятилетие. Какие факторы приводят к росту распространённости ожирения в России и в мире?

— Ключевой закон науки о питании гласит: энергетическая ценность рациона должна соответствовать затратам энергии. В противном случае будет развиваться или истощение, или ожирение. Раз в мире наблюдается рост случаев ожирения, значит, у многих людей баланс сместился в сторону избыточного потребления калорий. И связано это с тем, что благосостояние жителей развитых стран и многих стран третьего мира росло на протяжении последних десятилетий. Многие продукты стали намного доступнее для широких слоёв населения в разных странах, в первую очередь переработанные мясные продукты — колбасы, сосиски и т. п. А они зачастую содержат до 30% чистого жира, в котором на один грамм приходится 9 ккал. Для сравнения: на один грамм белков или углеводов приходится только 4 ккал. Сахар тоже давно стал общедоступным продуктом, сладости стоят дёшево и потребляются в больших количествах. Да, углеводы нужны организму как источник энергии, но мы же потребляем их намного больше, чем необходимо, часто без меры. Это приводит к ожирению, нередко провоцирует диабет и другие заболевания.

Вместе с пищевым изобилием от современной технической цивилизации мы также получили современный транспорт, лифты и т. д. Уровень повседневной физической нагрузки резко снизился, а пища стала доступнее. При этом физкультурой заниматься мы зачастую ленимся. Поэтому очень важно с детства приучать людей к физическим нагрузкам, формировать культуру физической активности.

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— Можно ли отнести к причинам эпидемии ожирения появление в продаже готовых переработанных продуктов и распространение фастфуда?

— Развитие пищевой промышленности во многом облегчает людям жизнь — мы можем не тратить время на готовку. Так что в самом существовании таких готовых продуктов ничего плохого нет, просто нужно формировать культуру питания, умеренность. Причём делать это нужно уже с внутриутробного этапа развития, потому что, если беременная переедает, проблемы со здоровьем могут возникнуть не только у неё, но и у ребёнка. А если ребёнка перекармливать, то у него может сформироваться жировой гепатоз печени — когда в печени появляется избыток жировых клеток. С этим заболеванием потом трудно справиться, а возникает оно из-за пищевых привычек, заложенных в семье.

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— Какие ещё факторы формируют почву для ожирения? Какой вклад, например, вносит хронический стресс?

— Сам стресс не может вызвать ожирение, но, поскольку вкусная еда — самый простой и доступный способ снятия стресса, он часто провоцирует переедание. И конечно, поскольку психические и психологические проблемы тоже вызывают стресс, они также часто могут быть причиной нарушения питания.

— Вы сказали о различных традициях питания, а существует такое понятие, как генетическая предрасположенность к лишнему весу?

— Определённая генетическая предрасположенность есть, но всё же большую роль играют традиции приёма пищи, сложившиеся в той или иной семье, пищевые привычки.

— А может ли нехватка микронутриентов и аминокислот провоцировать переедание? Например, организму не хватает какого-то витамина и в его «поиске» он разжигает аппетит в целом?

— В самом начале я сказал о базовом законе науки о питании — энергетическом балансе. Но есть и второй закон: химический состав рациона должен соответствовать нашим физиологическим потребностям. Дефицит витаминов, минеральных веществ, аминокислот приводит к патологиям. Проблема в том, что энерготраты современного человека снизились, причём это произошло меньше чем за столетие. Соответственно, мы уже не можем без риска получить ожирение потреблять такие же объёмы пищи, как наши предки в начале прошлого столетия, когда, например, калорийность рациона солдата царской армии составляла 4,5 тыс. калорий. Мы меньше расходуем энергии и должны потреблять меньше пищи. При этом потребность в витаминах и микроэлементах, аминокислотах у нас не изменилась.

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Разрешить эту дилемму можно, во-первых, через повышение уровня общих знаний о культуре питания, насыщение рациона такими продуктами, которые богаты полезными химическими соединениями, сокращение до минимума потребления простых углеводов. Во-вторых — и эта задача сегодня уже поставлена перед пищевой промышленностью, — мы должны наполнить наш продовольственный рынок пищевыми продуктами, обогащёнными полезными веществами — микронутриентами.

Эти продукты предназначены как для профилактического, так и для лечебного питания. Особенно потребление таких, специализированных, продуктов актуально для пожилых людей. Поскольку они уже не могут потреблять пищу в прежнем объёме, как в молодости, из-за снижения основного метаболизма. А физиологическая потребность в микронутриентах, о которых мы говорим, никуда не делась. Для них обогащённые пищевые продукты должны стать дополнительным источником витаминов и микроэлементов.

— Часто причиной ожирения называют сбои в работе эндокринной системы. Как часто именно гормональные проблемы являются первопричиной набора веса?

— Да, есть ряд патологий, которые приводят к набору веса, чаще всего это нарушения работы щитовидной железы. Однако на эти причины приходится лишь малая доля случаев ожирения. Подавляющее большинство случаев связано просто с дисбалансом между энерготратами и энергопотреблением, когда человек переедает. Например, почти все мы любим кондитерские изделия, а они имеют чрезвычайно высокую калорийность, потратить такие объёмы энергии почти невозможно при современном образе жизни.

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— А как само ожирение влияет на гормональный фон организма?

— В данном случае речь идёт о многоуровневом воздействии избыточного питания, оно выражается не только в ожирении, но и в изменении липидного метаболизма, избыточном отложении холестерина в сосудах, развитии атеросклероза, ухудшении кровоснабжения, забивании капилляров. Ожирение часто приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца, инфарктам и инсультам, а также провоцирует сахарный диабет второго типа.

В общем, формируется порочный круг нездоровья, из которого уже непросто вырваться, хотя можно, конечно. Чем позже человек берётся за ум, тем ему труднее восстановиться. Тем более что многие, вместо того чтобы комплексно изменить систему своего питания, начинают проводить краткосрочные голодовки, которые приводят только к потере веса на непродолжительное время, потом эти килограммы возвращаются.

— Насколько сильно может отличаться базовый метаболизм у разных людей и как он меняется с возрастом?

— Уровень основного обмена — это уровень энергозатрат в состоянии полного покоя, когда человек, образно говоря, лежит с закрытыми глазами в тёплой постели. Уровень основного обмена может сильно различаться. Для одного человека, допустим, это 900 ккал, для другого уже 1500… Конечно, если уровень низкий, то поправиться очень легко, а есть люди, у которых он настолько высокий, что они могут есть что угодно в любых количествах и оставаться худыми. Однако с возрастом интенсивность метаболизма снижается у всех без исключения. Не очень быстро, примерно на 5—10% в десятилетие, но это всё равно может оказывать влияние, если человек не скорректирует систему своего питания.

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— Какая физическая активность лучше всего помогает контролировать массу тела? Спорт или прогулки и другая нетренировочная активность?

— Для снижения веса это не имеет значения, важен только расход энергии, соответствие энергетической калорийности рациона энерготратам. Для снижения веса это отношение должно быть дефицитным. Экстремальные спортивные нагрузки могут навредить организму, в крайности впадать не нужно. Важна не столько интенсивность, сколько регулярность, тогда нагрузки могут постепенно расти по мере улучшения физической формы. Важно быть активным не только на стадионе или в спортзале, не надо лениться лишний раз пройтись пешком, прогуляться и т. п.

— Понятие «бодипозитив» появилось в конце 1990-х, когда эталоном красоты считались откровенно измождённые модели. Однако со временем бодипозитив, который выступал против таких крайностей, сам стал почвой для крайностей — тема стала всё больше коммерциализироваться как блогерами, так и крупными корпорациями. В итоге сейчас бодипозитив подвергается критике за фактически нормализацию крайних форм ожирения. Что вы думаете об этом течении?

— Мы все прекрасно понимаем, что такое нормальный вес, когда оцениваем себя или окружающих. Мода или какие-то идейные течения не могут на это повлиять. Однако отчасти, в своей основе, идеи бодипозитива правильные, не нужно давить на полных людей, унижать их и т. п. Если вы хотите помочь, то делать это нужно мягко, деликатно. Например, с уважением относиться к попыткам вашего близкого человека, имеющего избыточную массу тела, пересмотреть систему питания, поддерживать его в этом. Важно повышать общий уровень просвещённости населения в вопросах здоровья и правильного образа жизни. Например, когда по телевидению рекламируют высококалорийные продукты вроде кондитерских изделий и фастфуда, то было бы правильно рядом размещать изображение напольных весов, напоминая людям о последствиях чрезмерного потребления такой пищи.

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— Иногда по медицинским показаниям ожирение лечится хирургическим путём, а в последние годы появились и медикаментозные методы лечения. Имеет ли смысл прибегать к таким вмешательствам без изменения пищевых привычек и образа жизни?

— Хирургические вмешательства допустимы только в случае острой необходимости: угрозы для здоровья или жизни человека. Операция точно не является простым решением при ожирении.

То же касается и специальных медикаментов. Принимать их самостоятельно, без назначения врача, точно не стоит. Потому что ожирение может быть вызвано, например, гормональным расстройством, тогда нужна помощь эндокринолога. А если ожирение является следствием неправильной системы питания, то пересматривать и менять нужно рацион, и это единственный способ решить проблему.

— Почему у многих, если не у большинства людей, плохо работает естественное регулирование аппетита и мы часто едим, не испытывая настоящего физиологического голода?

— Для людей пища — не только физиологическая потребность, но и важная часть культуры. Например, нам интересно пробовать новое, знакомиться с кухнями других народов, с приёмом пищи связано много культурных представлений и традиций. Другой вопрос, что культуру питания, умеренность в еде надо воспитывать с детства, в семье.