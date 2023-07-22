«Плохо, грустно, скучно — нужно поесть!»: психолог — о причинах пищевой зависимости и способах избавления от неё

Пищевая зависимость выражается в неконтролируемом отношении людей к приёму пищи. Тема еды для такого человека становится чуть ли не единственным предметом обсуждения при взаимодействии с окружающими. Об этом RT рассказала кандидат психологических наук, доцент факультета «Юридическая психология» МГППУ Наталия Власова. По её словам, пищевая зависимость может наблюдаться в любом возрасте, а причинами развития расстройства могут быть как генетическая предрасположенность и негативное влияние социума, так и нестабильное эмоциональное состояние. Психолог рассказала, как можно избавиться от подобных заболеваний, а также отметила, что идея бодипозитива в современных реалиях сильно исказилась.

— Что такое пищевая зависимость, как она проявляется?

— Пищевая зависимость — это один из видов аддиктивного поведения, который проявляется прежде всего в неконтролируемом отношении к еде.

К признакам, по которым можно распознать пищевую зависимость, следует отнести, во-первых, сверхценное отношение к еде. Для зависимого человека процесс приёма пищи становится основным смыслом, определяющим его отношение к себе, другим людям и к жизни в целом. Так, например, пищевой аддикт искренне верит в то, что если он «правильно» выстроит своё отношение к еде, то станет более счастливым, любимым, успешным и т. д.

Во-вторых, неадекватную оценку собственной массы и формы тела, при которой влияние на них связывается лишь с приёмом пищи. Как правило, даже после значительной потери веса страдающие пищевой зависимостью всё равно не принимают своё тело и продолжают отказываться от еды вплоть до полного физического истощения.

В-третьих, постоянное отсутствие аппетита или, напротив, чрезмерный аппетит, которые указывают на утрату осознанного отношения к еде, невозможность распознать чувство голода и насыщения. Так, у зависимых от пищи фазы голодания, как правило, сочетаются с неконтролируемыми приступами избыточного поглощения пищи — обжорством.

В-четвёртых, нестабильное эмоциональное состояние, которое зависит от принятия или отказа от еды. При этом после принятия пищи у зависимого возникает глубокое чувство вины или стыда, сопровождаемое истериками, раздражительностью, агрессией. В то же время при отказе сначала возникает ощущение спокойствия, удовлетворённости, но впоследствии наступает апатия, усталость и недовольство собой. Это связано с тем, что, несмотря на все усилия, образ тела в понимании зависимого человека не меняется.

Также к признакам пищевой зависимости можно отнести нарушение социальной адаптации, обусловленное тем, что основной ценностью в жизни пищевого аддикта становится тема отношения к еде, которая, сужая круг его интересов, выступает чуть ли не единственным предметом обсуждения при взаимодействии с окружающими.

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И конечно же, ухудшение состояния здоровья: заболевания ЖКТ и эндокринной системы, которые чаще всего являются следствием зависимого отношения к пище.

— В материалах, посвящённых теме борьбы с лишним весом, упоминается феномен, когда человек постоянно думает о еде. Почему так происходит и как эта зацикленность на теме еды связана с пищевой зависимостью? Как часто вообще человек в норме должен думать о еде?

— Пищевая зависимость — одна из наиболее социально приемлемых форм аддикций. Еда всегда приносит человеку некоторое удовлетворение, спокойствие, ощущение удовольствия. Человек думает о еде не только тогда, когда голоден и действительно нуждается в пище, но и когда расстроен, испытывает тревогу, беспокойство, скуку или апатию. В этих ситуациях ему очень хочется немного поднять себе настроение, успокоиться и получить положительные эмоции. Так мысль о еде постепенно становится навязчивой: «Мне плохо, грустно, скучно — нужно поесть!» В этот момент человек уже не относится к еде осознанно, он перестаёт разделять чувство голода и желание изменить своё эмоциональное состояние.

Нормативное, или гармоничное, отношение к еде определяется осознанностью данного процесса. Это вовсе не означает, что человек не может себе позволить съесть что-то вкусное или любимое, когда он не испытывает настоящее чувство голода. Это значит, что человек умеет распознавать свои ощущения и понимает, с какой целью он в данный момент принимает пищу.

Если мысли о еде не поддаются контролю, то следует формировать осознанность в процессе приёма пищи и в том числе использовать фармакологические препараты в комплексной терапии пищевой зависимости и её последствий.

— Какие возрастные категории более всего подвержены пищевой зависимости? И есть ли гендерное разделение — у кого чаще она формируется — у мужчин или женщин?

— К сожалению, пищевой зависимости подвержены люди практически всех возрастных групп. По оценкам распространённости этого расстройства, оказывается, что на десять женщин, страдающих пищевой зависимостью, приходится только один мужчина.

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— Как возникает пищевая зависимость, какие факторы влияют на это?

—Изучение так называемых факторов риска, которые могут привести к пищевой зависимости, остаётся актуальной, но не до конца исследованной темой. В научных работах обычно упоминаются такие характеристики: генетическая предрасположенность, влияние социальных и семейных установок, низкая и нестабильная самооценка, недостаточность самоконтроля, эмоциональная лабильность и неудовлетворённость общением. При этом следует отметить, что все указанные факторы могут выступать также и в качестве причин формирования других видов аддиктивного поведения. Симптомокомплекс, характерный именно для пищевой зависимости, определяется сочетанием и степенью выраженности этих личностных качеств.

— Какие бывают виды пищевой зависимости?

— К видам пищевой зависимости следует отнести булимию, анорексию и орторексию. При этом булимия и анорексия довольно часто сочетаются друг с другом. Так, у зависимого человека могут чередоваться периоды отказа от еды (анорексия) с приступами неконтролируемого переедания (булимия). Орторексия — это вид пищевой зависимости, при котором у человека формируется навязчивое стремление употреблять лишь определённые продукты, которые, по его мнению, «правильные или здоровые».

— Какой психологический механизм лежит в основе анорексии?

— Механизм формирования любого вида пищевой зависимости — это всегда «особое» отношение к еде. При развитии анорексии человек напрямую связывает свою неуспешность в жизни или непринятие окружающими с несовершенством собственного тела, а его изменение и доведение до идеала — с отказом от еды. Так формируется прямая связь между успехом и голоданием. Процесс превращается в нечто наподобие порочного круга, так как голодание и похудение не помогают в разрешении жизненных проблем, а постоянный отказ от еды, напротив, провоцирует ещё больший стресс и приводит к постоянному чувству неудовлетворённости.

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— По каким признакам родители могут заподозрить, что у подростка развивается анорексия? И что в этом случае делать?

— Анорексия является серьёзным и тяжёлым заболеванием, сложно поддающимся лечению, которое часто приводит к летальному исходу. Родители могут увидеть изменения в поведении ребёнка на начальных этапах формирования анорексии. Но, к сожалению, они часто недооценивают серьёзность проблемы, не придают ей должного внимания. Сначала ребёнок жалуется родителям на несовершенство своего тела и на то, что к нему негативно относятся сверстники: оскорбляют, унижают. Если родители не замечают этого или считают незначимым, то ребёнок начинает действовать самостоятельно. Например, он советуется с одноклассниками, ищет информацию на различных популярных сайтах и в социальных сетях.

В итоге подросток, как правило, приходит к строгому контролю своей еды или даже полному отказу от любой пищи. В этот момент родители могут заметить, что ребёнок не принимает пищу или использует разные варианты очищения (вызывание рвоты, очистительные клизмы, лекарственные препараты). На этой стадии формирования анорексии родителям необходимо немедленно включиться в процесс помощи подростку, предложить ему здоровые варианты похудения и гармоничного развития тела.

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Для выбора диет следует обратиться к эндокринологу и диетологу. Нужно подобрать подходящий для ребёнка вид активных занятий: танцы, спорт, прогулки. Если же родители сталкиваются с патологическими проявлениями анорексии — обмороки, головокружения, различные виды интоксикации фармакологическими средствами, то необходимо срочно обратиться за медицинской и психотерапевтической помощью к специалистам.

Всегда нужно помнить, что предупредить заболевание проще, чем лечить его. В ситуации, когда родители видят, что у ребёнка формируется «особое» отношение к еде, он быстро и без особых причин теряет вес, выглядит уставшим и подавленным, необходимо прежде всего поговорить с ним, предложить ему помощь и поддержку. Важно, чтобы родители формировали у ребёнка позитивное отношение к самому себе и своему телу, демонстрируя ему свою любовь и заботу.

— Как определить наличие у себя или у ребёнка пищевой зависимости? И если она есть, что поможет от неё избавиться, есть ли специальные психологические техники для этого?

— Можно выделить три основных признака, на основании которых следует судить о формировании зависимого пищевого поведения: сверхценное отношение к еде, зависимость эмоционального реагирования на принятие или отказ от пищи, утрата осознанности чувства голода.

На начальных этапах формирования «особого» отношения к еде человек вполне может самостоятельно преодолеть развитие данной зависимости.

Прежде всего нужно критично отнестись к своему желанию похудеть. Следует задать самому себе несколько вопросов: «Зачем мне нужно худеть? Как можно похудеть и принести пользу своему организму?»

Если на все эти вопросы у человека есть адекватные ответы, то в этом случае можно понять, что он способен контролировать своё пищевое поведение и, скорее всего, выберет наиболее гармоничную форму достижения желаемого результата.

В то же время нужно помнить, что формирование сверхценного отношения к еде происходит довольно быстро и незаметно для самого человека, и тогда следует обращаться за помощью к специалистам. В настоящее время разработано довольно много практических методов коррекции пищевой зависимости, при этом, по мнению специалистов, наиболее эффективными являются программы, выстроенные на основе когнитивно-поведенческой терапии.

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— Сейчас довольно популярно такое течение, как бодипозитив. Его сторонники заявляют о недопустимости стыдить людей за их внешность — чаще всего подразумевается полнота. Как психологи оценивают это явление, в нём больше пользы или вреда?

—Бодипозитив как явление, построенное на гуманистическом принципе принятия другого человека вне зависимости от его телосложения, с одной стороны, заслуживает вполне уважительного отношения. Принимая своё тело, заботясь о здоровье, человек легче и позитивнее воспринимает других. В действительности, когда мы общаемся с человеком, разделяем его ценности, имеем с ним общие интересы, то перестаём замечать его недостатки, несовершенства внешности или фигуры.

С другой стороны, данное направление со временем приобретает крайнюю степень активной пропаганды избыточной массы тела, ожирения и переедания. При этом основная идея о позитивном восприятии человека таким, каков он есть, утрачивает свой изначальный смысл.

Мы обязаны помнить, что ключевой ценностью во все времена было и остаётся физическое здоровье, в то время как стандарты красоты временны и определяются модой, национальными и культурными традициями.