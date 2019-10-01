«Организм намного умнее нас»: российский эндокринолог — о диетах, биологически активных добавках и детском питании
- Gettyimages.ru
— Многие девушки с юного возраста пытаются худеть, следуя при этом советам модных блогеров. Можно ли подбирать диету самостоятельно?
— Диета — это правила питания на время болезни. Поскольку это часть лечения, её определяет врач. Модные девочки в интернете не имеют права консультировать и лечить дистанционно. После них к нам попадают пациентки с испорченным здоровьем, которых потом приходится долго приводить в порядок.
— Что делать, если человек занимается спортом, но не худеет?
— Надо идти к эндокринологу, чтобы он установил причину проблемы с весом. Бывают ситуации, когда необходимо индивидуально подбирать питание у диетолога.
— Какие причины приводят к избыточному весу?
— Одной из проблем может быть изменившийся генетический паспорт питания современного человека: формировавшийся веками стиль приёма пищи уходит в прошлое и ему на смену приходит другой. Это фундаментальная проблема.
Помимо этого, причины избыточного веса могут быть заложены на стадии формирования плода, когда мать передаёт неправильный стиль питания своему ребёнку и формирует защищённую жировую ткань — большое количество жировых клеток внутри плода. Это может случиться, если мать переедает или, наоборот, недоедает.
Если ребёнка перекармливают в раннем детстве, это также может иметь значение. Метаболизм формируется в течение тысячи дней после зачатия: это внутриутробное развитие и первые два года жизни. Следующий этап — от двух до пяти лет. Если до пяти лет не пересмотрели стиль питания, то появятся новые проблемы обмена веществ. Поэтому пациент может быть и не виноват в том, что у него есть избыточный вес. Имеют значение генетическая карта и образ жизни в детстве.
— Нередко человек садится на диету из-за комплексов, неприятия своего тела, а не из-за того, что у него действительно есть проблемы со здоровьем. Это приводит к различным пищевым расстройствам, в том числе к анорексии. Насколько эта проблема актуальна сейчас?
— Эта тема всегда актуальна. Если папа не внушил дочке, что она красавица, то она будет иметь проблемы всю жизнь. Есть пациентка в очень тяжёлом состоянии, чей вес колеблется от 40 до 100 кг. Она проходит путь от нервной булимии до психиатрического лечения и после выхода из больницы снова начинает худеть. Когда есть внутренняя неудовлетворённость, помимо эндокринолога и диетолога, нужен также и психоневролог.
— Эта проблема встречается в каком-то определённом возрасте?
— Нет, но обычно это происходит в период полового созревания, гормональных всплесков. Дети вообще тяжело переживают этот момент, у них внутренняя война — гормональная, эмоциональная и физическая.
- Фатима Дзгоева
- © endocrincentr.ru
— Чем опасны биологически активные добавки (БАД) и прочие «волшебные» средства для похудения?
— Лекарственные препараты должны попадать на рынок только после серии исследований их эффективности и безопасности. В случае с БАД этого не происходит, и это очень большая проблема.
Некоторые пациенты занимаются самолечением, когда узнают, что их анализы расходятся с нормой. Решают, условно говоря, добавить магния, хрома и цинка. Наш организм намного умнее нас и умеет приспосабливаться к внешним обстоятельствам, но после самолечения он может не справиться с наплывом непонятных веществ. Проблема биологически активных добавок малоуправляемая, люди ждут чуда и не слушают врачей.
— Что вы думаете о различных спортивных добавках, которые «назначают» обычным людям тренеры по фитнесу? Есть ли тут риски для здоровья?
— Фитнес-тренеры решили, что могут сами определять питательные добавки. Когда спортсмен активно тренируется, то количество белка для него точно рассчитывается во время подготовки к соревнованиям. У обычных людей свои нормы потребления белка. Тренеры не имеют права назначать добавки, если у них нет образования, сертификата — это категорически неправильно.
— Почему до сих пор возникают вопросы о пользе приёма витаминов и минералов?
— Бесконтрольное потребление витаминов может нанести вред, увеличивает риск развития новообразований. Так, избыточное потребление железа в определённом возрасте может привести к развитию болезней Альцгеймера и Паркинсона. В XXI веке врач должен наблюдать пациента, видеть клинические проявления — цвет кожи, язык, слизистые. Только тогда он сможет сказать, каких витаминов не хватает, или определить гипервитаминоз.
- globallookpress.com
- © CHROMORANGE / Bilderbox
— Правда ли, что нужно выпивать минимум два литра воды в день?
— Норма для человека — это два литра жидкости. Но это количество включает в себя жидкость из продуктов и напитков, поэтому пить специально одну воду необязательно. Жидкость есть во фруктах, в овощах, мы можем даже с помощью чая и кофе пользу организму принести.
Исследования показали, что приём от трёх до пяти чашек кофе снижает риск болезни Альцгеймера на 33% у наиболее подверженных ей пациентов с диабетом и с ожирением. Если жарко, если идёте на тренировку, то надо больше пить.
Чувство жажды с возрастом снижается, и об этом часто забывают пожилые люди. Для определения необходимого количества жидкости есть простой маркер — цвет мочи. Если она активно, плотно окрашена, то это означает, что вы мало потребляете жидкости.
— Опасен ли сахар? Ведь он находится в огромном количестве готовых продуктов и полуфабрикатов.
— Потребление белого рафинированного сахара в суррогатных продуктах надо уменьшать. Сахар в натуральных продуктах полезен. В жидкой молочной продукции, например, содержатся натуральные олигосахариды. Максимально сокращает жизнь не сахар, а избыточное потребление соли.
— А какие ещё продукты входят в этот список?
— Красное мясо и полуфабрикаты — это фактор риска. Совсем нужно исключить из рациона суррогаты, такие как колбасы и сосиски. А вот догма, что нельзя есть яйца каждый день, оказалась неверной: ежедневно рекомендуется есть одно сваренное яйцо всмятку. Также полезен правильно приготовленный хлеб. Люди, убирающие его и крупы из рациона, лишают себя витаминов группы В, подвергая себя риску возникновения панических атак.
— Как вы относитесь к интуитивному питанию?
— Вы знаете, в этом есть рациональное зерно. Иногда мои пациенты сами чувствуют, что им не хватает, например, лимонов или бобовых. И это часто совпадает с результатами анализов.
— Необходимо ли человеку есть мясо?
— Потребление красного мяса необходимо сократить до одного раза в неделю, но мяса птицы это не касается. В самом вегетарианстве никакого вреда нет, если человек при этом получает достаточное количество аминокислот.
— Полезно ли молоко?
— В отличие от кисломолочных продуктов, которые легче перевариваются, молоко является продуктом неферментированным. Важно также учитывать генетическую способность к ферментации молока, потому что она не у всех есть.
— Какой стиль питания подходит для сохранения красоты и здоровья?
— Самый правильный стиль питания для нас — средиземноморский, когда в основе рациона лежат медленно усвояемые углеводы, грубые зерновые, бобовые, оливковое масло, орехи. И сделайте еду эстетическим, эмоциональным наслаждением!
Полную версию интервью с Фатимой Дзгоевой смотрите на RTD.