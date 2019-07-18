«Сладости — не лучший способ выразить любовь»: почему в мире растёт число людей, страдающих диабетом

Во всём мире число диабетиков растёт. Как рассказал RT на Всемирном экономическом форуме сопредседатель Совета по разработке стратегий в сфере здравоохранения, вице-президент датской фармкомпании Нильс Лунд, образ жизни людей напрямую влияет на заболеваемость. Он назвал группы риска, которые особенно склонны к диабету, а также пояснил, почему не стоит баловать детей сладостями.

— Как бы вы охарактеризовали сегодняшнюю ситуацию с сахарным диабетом в мире?

— За последние 20 лет доля людей, страдающих сахарным диабетом, выросла с 4,5% до 9%. У этого две основные причины. Во-первых, людей с диабетом стало больше, потому что выросла продолжительность их жизни. Во-вторых, люди в принципе стали жить дольше, а возраст является одним из факторов возникновения этого заболевания.

Есть несколько государств, где показатели заболеваемости диабетом и ожирением выше, чем в остальных. Это, в частности, США, Мексика, ближневосточные страны. Но вообще эта проблема актуальна для всего мира.

— Какие группы людей находятся в зоне риска и почему?

— Напомню, что диабет бывает нескольких типов. Сахарный диабет первого типа (СД1) возникает, когда организм начинает разрушать клетки поджелудочной железы, производящей инсулин. Он возникает внезапно, как правило, у детей и подростков, и причины его появления до конца не ясны. Если его не лечить, то прогноз даже хуже, чем при ВИЧ/СПИДе: ребёнок с СД1 проживёт не дольше года.

Сахарный диабет второго типа (СД2) больше связан с образом жизни. В наиболее уязвимом положении — люди с низким доходом и низким уровнем образования, живущие в неблагополучных районах.

Диабету больше подвержено городское население: когда происходит переезд из сельской местности, люди получают образование, более высокооплачиваемую работу. У них растёт благосостояние, но вместе с тем и уровень стресса. Люди могут позволить себе купить машину, соответственно, заметно снижается физическая активность.

Прибавьте к этому доступность фастфуда и другой нездоровой еды — и вот уже все предпосылки к лишнему весу, ожирению и, как следствие, к сахарному диабету. Кроме того, один из факторов, приводящих к диабету, — курение.

Лунд об уязвимых группах населения

Впрочем, есть факторы, которые мы изменить не можем, в отличие от образа жизни. Например, возраст (чем человек старше, тем выше риск заболеть диабетом), расовая принадлежность, генетика. Но риски становятся еще выше, если мы вдобавок не занимаемся спортом и не следим за рационом.

— Какие самые эффективные способы борьбы с сахарным диабетом существуют сейчас и возможно ли в принципе победить эту болезнь?

— Основные методы профилактики известны и касаются вредных привычек, еды и физической активности. Особенно это важно, если страна, например, ставит перед собой цель увеличить среднюю продолжительность жизни населения до 80 лет и далее.

Но изменить образ жизни не так уж и просто. Спросите у курильщиков, легко ли им расстаться со своей вредной привычкой. Я думаю, все они ответят, что хотели бы бросить, но это очень трудно. Так что для того, чтобы поменять образ жизни, требуются не только собственные усилия, но и помощь семьи, друзей, коллег, врачей и даже властей.

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Ещё один нюанс в том, что надо ставить перед собой маленькие, но достижимые цели, к которым можно постепенно двигаться — по-датски мы бы сказали «съесть слона по кусочкам». Например, если вы раньше не занимались регулярно спортом, то не сможете сразу же пробежать пять километров. Но, возможно, у вас получится пройти два километра, через пару дней — уже пройти три километра и немного пробежать, и так далее.

— Как обстоят дела с сахарным диабетом в России? Отличается ли как-то наша страна в этом плане от остального мира?

— В России достаточно низкие официальные показатели заболеваемости сахарным диабетом: около 4,5 млн человек.

Думаю, на это влияют два фактора: относительно невысокая продолжительность жизни, соответственно, чем меньше пожилых людей, тем менее распространен диабет (в Москве 90% людей, больных диабетом, старше 55 лет). Второе — множество людей, около 50% больных, не знают о своем заболевании. Эта ситуация типична для всего мира.

Лунд о ситуации с сахарным диабетом в России

Как я уже упоминал, важнейшие факторы риска развития диабета второго типа — лишний вес и ожирение, чем страдают более 66% взрослого населения России. Контролировать свой вес важно, но не менее важно вести активный образ жизни. Цифры на весах не единственное, на что нужно ориентироваться, ведь можно быть худым и при этом не быть в хорошей физической форме, и наоборот. Контроль над весом плюс активность — комбинация, которая существенно сократит риски появления диабета второго типа.

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— В России бабушки нередко закармливают своих внуков, особенно жирной или сладкой едой. Это вносит какой-то вклад в развитие сахарного диабета в стране?

— Если мы говорим о СД2, который связан с лишним весом и ожирением, то в этом плане Россия не одинока.

В Китае, Дании, в любой стране мира бабушки и дедушки балуют своих внуков с помощью сладостей, это универсальная проблема, или преимущество, если смотреть с позиции ребёнка.

Конечно, надо работать со старшим поколением, разъяснять, что еда в целом и сладости в частности — не лучший и не единственный способ выразить свою любовь. Пожалуй, играя с детьми и внуками, просто делая что-то вместе, вы добьётесь большего.