«Ребёнку нужно доверять»: российский педиатр — о пользе прививок, мифах об ЭКО и чрезмерной родительской опеке

Кандидат медицинских наук, педиатр, блогер Анна Левадная рассказала в беседе с RT о правилах безопасности, которые позволяют сохранить здоровье детей. Она пояснила, в каких случаях стоит обращаться к врачу, как лечить ребёнка и как уберечь его от психологических и физических травм. Также Левадная развеяла мифы о прививках, инфекционных заболеваниях, кесаревом сечении и сосках-пустышках.

— Самая обсуждаемая тема последних месяцев — эпидемия кори. За первые шесть месяцев 2019 года в России заболел 3251 человек. В чём причины и как можно уберечь себя и своего ребёнка?

— Корь — вакциноконтролируемое инфекционное заболевание. В последние годы, с ростом количества вакцинированных людей, появилось ложное ощущение безопасности. Сейчас многие не знают, что такое полиомиелит и дифтерия. Людям кажется, что от вакцины больше вреда, чем пользы, а вероятность встретить какую-то непонятную болезнь невелика. В связи с этим уменьшается количество тех, кто прививает своих детей. Как только появляется эпидемия, сразу сокращается число антипрививочников, заболеваемость снижается. Сейчас, по оценкам экспертов, слой защищённого вакцинами населения планеты уменьшился до 80%. Этого было достаточно, чтобы возникли вспышки кори вРумынии и Италии, затем заболевание распространилось по странам Европы и даже другим континентам.

— При этом в соцсетях не прекращаются споры о необходимости прививок от кори. Одни вообще отрицают эпидемию кори, другие говорят, что её масштабы сильно преувеличены. Что бы вы им сказали?

— Кто-то даже утверждает, что болезнь неопасна. Никому не желаю переболеть корью. Антипрививочная деятельность — наукообразная, манипуляции с цифрами могут смутить даже здравомыслящего человека. Всё началось много лет назад с ложного заявления о том, что вакцина от кори, краснухи и паротита вызывает аутизм. Эта информация была неоднократно опровергнута, поэтому не позволяйте непрофессионалам вводить себя в заблуждение. Все лекарства и вакцины перед выходом на рынок проходят множество этапов исследований. У препаратов есть определённые побочные действия, как правило, это местная реакция — покраснение кожи, отёк, повышение температуры. Любое лекарство может привести к серьёзным осложнениям, угрожающим жизни. Но когда вы даёте ребёнку жаропонижающее, то для вас очевидно, что польза от него превышает риски. Когда же мы вводим вакцину, мы не понимаем её пользы, как это происходит при приёме большинства лекарств. Создаётся впечатление, что риски превышают пользу, но это не так. По статистике, серьёзные осложнения от вакцины, такие как анафилактический шок, бывают в одном случае из миллиона. В профилактической медицине риски в десятки тысяч раз меньше, чем при возникновении осложнений от инфекционных заболеваний.

Анна Левадная

© Instagram / @doctor_annamama

Такие заболевания, как аутизм и ДЦП, никак не связаны с вакцинацией. Доказательная медицина говорит нам о том, что антипрививочники просто навевают страхи. Вакцины признаны одним из самых эффективных медицинских вмешательств, которые когда-либо были изобретены человечеством.

— Антипрививочники порой сталкиваются с агрессией со стороны других родителей. Есть ли возможность этим двум лагерям мирно соседствовать и вести диалог?

— Агрессия существует не только в области вакцинации — вопрос заключается в степени нелояльности общества. Кормление ребёнка грудью, высаживание на горшок, использование антибиотиков и противовирусных препаратов — любая из этих тем может вызвать взрыв в «мамском» коллективе. Ситуацию резко усугубило виртуальное пространство. Врачи должны честно разговаривать с родителями, но зачастую диалог невозможно выстроить, поскольку папе или маме нужно найти виновного и очень удобно связать проблему с вакциной. Единственный инструмент диалога — цифры. Мы можем приводить данные о составе вакцин и проведённых исследованиях. Но на сегодняшний день общество не готово к обязательной вакцинации.

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— Вы часто говорите, что ребёнка нужно меньше лечить. Родителям это сложно принять, особенно тем, у кого родился первенец. Почему детей нужно реже водить к врачам?

— Современная медицина показывает, что большинство болезней проходит без лечения, самостоятельно, и неважно, тратите вы деньги на лекарства или нет.

— В какой момент нужно понять, что ребёнок заболел, и обратиться к врачу?

— Есть «красные флаги», сигнализирующие о том, что действительно необходимо вмешательство, в первую очередь антибактериальная терапия и другие методы помощи. Есть определённые признаки бактериальной инфекции. Для этого рядом с мамой должен быть адекватный врач, который их отследит. Но в большинстве случаев не нужно ничего предпринимать — инфекция пройдёт сама. От опасных заболеваний мы защищены вакцинацией.

— Респираторно-вирусные инфекции должны проходить сами?

— Против вирусов, кроме гриппа и герпеса, у нас на сегодняшний день нет никаких препаратов. Родителям выписывают антигистаминные, муколитические средства, сиропы от кашля, антисептики для горла. Таких препаратов пол-аптеки, а их эффективность не доказана. Более того, на основании многолетних исследований были сделаны выводы, что после применения муколитиков повышается вероятность осложнений.

— Вы упомянули доказательную медицину. Расскажите, что это, чем такой подход отличается от тех, что были ранее?

— В 1955 году в Европе началась «талидомидовая лихорадка». Беременным женщинам в массовом порядке назначали препарат от бессонницы, и у них стали рождаться дети с пороками развития: без ушей, рук, ног. В СССР этого средства не было. В дальнейшем были введены жёсткие правила выхода лекарства на рынок, чтобы «талидомидовые катастрофы» больше не повторялись. Теперь любое исследование препарата должно повторно проводиться на большой группе пациентов в любой точке мира. Это так называемое двойное слепое контролируемое исследование, при котором ни врач, ни пациенты не знают, кто из испытуемых принимает лекарство, а кто плацебо. Мы не должны применять эффективный препарат, если он небезопасен. Если какой-то профессор провёл у себя в клинике небольшое исследование витаминов на 100 людях, мы не можем ему доверять, пока результаты не подтвердятся в ходе проверок в других клиниках.

— Некоторые родители стремятся максимально оградить своего ребёнка от психологических и физических травм. Нужно ли детей сажать в такие «золотые клетки» и «стерильные коконы»?

— Конечно же, во всём нужна «золотая середина». Шлем на голове у ребёнка, который катается на роликах, — это не «золотая клетка», а необходимая безопасность. Разумный подход родителя заключается в том, чтобы обеспечить детей безопасными условиями роста. Это психологическое спокойствие и среда, в которой бытовая химия и лекарства спрятаны, на окнах стоят блокираторы, туалетная яма на даче закрыта, бочка вылита, установлено автокресло в машине.

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© Viara Mileva

Другое дело — необоснованная опека, когда на детей надевают слишком тёплую одежду, не дают купаться или заставляют есть. Это уже небезопасно. Такая «золотые клетка» не нужна — ребёнку необходимо доверять.

— Сейчас я приведу несколько распространённых утверждений, и вы скажете, правда это или миф. Первое: животных в доме, где есть маленькие дети, держать нельзя...

— Нахождение животного в доме вместе с ребёнком снижает вероятность аллергических заболеваний и улучшает микробный фон. Рекомендуется больше разрешать детям контактировать с домашним питомцем, при этом нужно дезинфицировать поверхности. Есть заболевания, которые передаются ребёнку от собак или кошек, поэтому животное обязательно должно быть обследовано у ветеринара. Избегайте царапин, укусов, агрессивных игр со своими питомцами.

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— Второе: детей, которые зачаты с помощью ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение. — RT), специалист может отличить от других...

—Это ужасный миф.Я работаю в национальном медицинском институте («Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова». — RT), в котором в 80-е годы прошлого века была проведена первая в СССР процедура ЭКО. На сегодняшний день с помощью этого метода родилось более 20 тыс. детей — они такие же, как и все остальные, никто их не отличит.

— Третье: кесарево сечение влияет на развитие детей...

— Перинатальные психологи говорят, что ребёнок должен пройти через родовые пути. Однако кесарево сечение зачастую является необходимым методом вмешательства, чтобы спасти новорождённого. Миллионы прекрасных, здоровых детей родились таким образом. И меньше всего мне бы хотелось, чтобы мамы обвиняли себя или требовали от врачей проведения кесарева сечения в тех случаях, когда это не нужно. Должен быть разумный подход.

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— И последнее: использование соски-пустышки после 8—9 месяцев жизни ребёнка может нарушить его прикус...

— С пустышкой всё сложно. Врачине рекомендуют давать соску детям в возрасте 4—6 недель, поскольку она может нарушить правильный захват груди. В дальнейшем разрешается использовать пустышку, потому что она может снизить вероятность синдрома внезапной детской смерти. Её можно давать младенцу, если она помогает ему заснуть, снять стресс, когда рядом нет мамы. Другое дело, если у новорождённого появляется зависимость от соски, он её не вынимает и не отдаёт. Пустышка может изменить прикус в тот момент, когда у ребёнка режутся зубы, привести к возникновению стоматитов, вызвать задержку в развитии речи.

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