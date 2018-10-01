«Достояние мира»: в Греции прошла международная конференция детских эндокринологов

Сотни учёных со всего мира, в том числе из России, приняли участие в 57-й международной конференции под эгидой Европейского общества детской эндокринологии (ESPE) в Афинах. Практикующие врачи, специалисты и студенты получили возможность поделиться опытом, обсудить методы лечения различных заболеваний. Российские учёные представили коллегам собственные исследования в области детской эндокринологии.

C 27 по 29 сентября в Афинах прошла 57-я конференция по детской эндокринологии под эгидой Европейского общества детской эндокринологии (ESPE). Участниками саммита стали свыше сотни учёных с мировым именем.

«Международное общение чрезвычайно важно в области медицины и в области науки. Мы обязаны делиться опытом друг с другом, обязаны делиться результатами наших исследований. Это достояние всего мира. В первую очередь, всё это нацелено на обогащение наших знаний, мировых знаний, и, конечно, на повышение безопасности и эффективности лечения детей от разных заболеваний, в том числе эндокринологических», — заявила детский эндокринолог, кандидат медицинских наук, научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Мария Воронцова.

О необходимости проведения подобных встреч также высказались и её зарубежные коллеги. По их словам, такие мероприятия помогают в развитии рабочих навыков.

«Существуют различные школы, различные подходы к постановке диагноза и лечению. Я сужу по студентам, которые прибывают из разных стран... Мы здесь именно поэтому. Мы делимся своим опытом, делимся медицинскими знаниями и стратегиями лечения, которые могут быть предложены на благо пациентов», — сообщила педиатр-эндокринолог Вьоса Муллики Котори из Университетского клинического центра Косова.

Профессор отделения эндокринологии и диабета Университета Монреаля Мелани Хендерсон также отметила, что саммит в Афинах позволил медикам обменяться опытом.

«Конечно же, существуют различные способы работы, диагностики, в разных концах света доступны различные технологии, и именно поэтому конференции, подобные этой, являются прекрасной возможностью для нас узнать, как происходят те или иные вещи во всём мире», — уточнила Хендерсон.

Аспирант медицинского факультета Университета Кембриджа Ольга Лаурентья, которая впервые посетила конференцию ESPE, отметила, что получила возможность расширить свои исследования в сфере младенческого роста за счёт изучения других подходов к этому вопросу.

«Я учусь в аспирантуре Кембриджского университета и исследую младенческий рост, так что мне очень интересны вопросы метаболизма и строения тела. Я изучила эти вопросы здесь, получив информацию не из одного источника, а из разных. Я также узнала о различных подходах к изучению этой темы, что позволит углубить моё нынешнее исследование», — пояснила Лаурентья.

Также по теме «Он ничего не боялся»: что сделал для победы в Великой Отечественной войне нейрохирург Николай Бурденко 75 лет назад выдающемуся российскому хирургу Николаю Ниловичу Бурденко было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Он стоял у...

В свою очередь, сотрудник кафедры генетики развития человека Института Пастера в Париже Кен Макэлрэви указал, что конференция позволяет практикующим врачам из развивающихся стран, где уровень подготовки специалистов ниже, перенять международный опыт и увидеть, в каком направлении движется отрасль.

«Существуют огромные различия в подготовке и финансировании, а также в дисциплинах. Среди европейских стран всё сравнительно гомогенно, но за пределами Европы всё меняется», — подчеркнул Макэлрэви.

Мария Воронцова также отметила, что в этой сфере существуют школы различных стран, однако в то же время вырабатываются международные консенсусы и договорённости о подходах к лечению не только детей, но и взрослых.

«Такое понятие, как школа, конечно, существует, однако мировые тенденции таковы, что разрабатываются международные консенсусы, международные договорённости о том, как лечить детей, и не только детей. Существуют международные этические нормы, методологические нормы, нормы проведения научного исследования и, конечно, консенсусы по клиническим нормам лечения ребёнка. Очень важно это понимать для современной науки», — пояснила научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава РФ.

Исследования

Отметим, что российские учёные также представили коллегам собственные исследования в области детской эндокринологии и лечения заболеваний. В частности, детский эндокринолог и научный сотрудник детского отделения сахарного диабета Института детской эндокринологии НМИЦ эндокринологии Ирина Ерёмина рассказала о своём исследовании сахарного диабета второго типа у детей.

«Это достаточно новое заболевание, раньше встречалось только у взрослых пациентов. Однако сейчас в связи с распространением ожирения среди детей оно отмечается и в этом возрасте. Я очень рада возможности поделиться нашим опытом, результатами нашего исследования этого заболевания и получить мнение экспертов Европейской ассоциации эндокринологов по этому вопросу», — сказала Ерёмина.

Ещё один научный сотрудник из России, представляющая ФГБУ НМИЦ эндокринологии Минздрава, детский эндокринолог, кандидат медицинских наук Лейла Созаева рассказала о борьбе с редким заболеванием под названием «аутоиммунный полигландулярный синдром 1-го типа».

«Это очень редкое заболевание, но один из самых больших наборов пациентов именно у нас в России. Мы сотрудничаем в том числе с зарубежными специалистами, проводим какие-то совместные работы, делимся опытом, и я представляю одну из своих работ на этой конференции, по исследованию этого заболевания», — заметила она.

Как сообщила педиатр-эндокринолог и эпидемиолог из Канады Мелани Хендерсон, на конференции она представила национальную программу по сердечно-сосудистым заболеваниям. По её словам, она очень заинтересована в исследовании вопроса жизненных привычек детей и их влияния на развитие заболеваний в дальнейшем.

«И я также изучаю кишечник, кишечные бактерии, как они влияют на метаболизм, то есть какое влияние они оказывают на ожирение в подростковом возрасте», — добавила она.

Восторженно о прошедшей конференции отозвался педиатр Детской больницы Лос-Анджелеса Клемент Чёнг. Он отметил, что с интересом послушал выступления коллег-эндокринологов о лечении детей с опухолью мозга.

По мнению Лейлы Созаевой, конференции Европейского общества детской эндокринологии и другие подобные мероприятия имеют чрезвычайно важное значение, поскольку могут заложить основы для сотрудничества между представителями разных стран.