«Достояние мира»: в Греции прошла международная конференция детских эндокринологов
C 27 по 29 сентября в Афинах прошла 57-я конференция по детской эндокринологии под эгидой Европейского общества детской эндокринологии (ESPE). Участниками саммита стали свыше сотни учёных с мировым именем.
«Международное общение чрезвычайно важно в области медицины и в области науки. Мы обязаны делиться опытом друг с другом, обязаны делиться результатами наших исследований. Это достояние всего мира. В первую очередь, всё это нацелено на обогащение наших знаний, мировых знаний, и, конечно, на повышение безопасности и эффективности лечения детей от разных заболеваний, в том числе эндокринологических», — заявила детский эндокринолог, кандидат медицинских наук, научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Мария Воронцова.
О необходимости проведения подобных встреч также высказались и её зарубежные коллеги. По их словам, такие мероприятия помогают в развитии рабочих навыков.
«Существуют различные школы, различные подходы к постановке диагноза и лечению. Я сужу по студентам, которые прибывают из разных стран... Мы здесь именно поэтому. Мы делимся своим опытом, делимся медицинскими знаниями и стратегиями лечения, которые могут быть предложены на благо пациентов», — сообщила педиатр-эндокринолог Вьоса Муллики Котори из Университетского клинического центра Косова.
Профессор отделения эндокринологии и диабета Университета Монреаля Мелани Хендерсон также отметила, что саммит в Афинах позволил медикам обменяться опытом.
«Конечно же, существуют различные способы работы, диагностики, в разных концах света доступны различные технологии, и именно поэтому конференции, подобные этой, являются прекрасной возможностью для нас узнать, как происходят те или иные вещи во всём мире», — уточнила Хендерсон.
Аспирант медицинского факультета Университета Кембриджа Ольга Лаурентья, которая впервые посетила конференцию ESPE, отметила, что получила возможность расширить свои исследования в сфере младенческого роста за счёт изучения других подходов к этому вопросу.
«Я учусь в аспирантуре Кембриджского университета и исследую младенческий рост, так что мне очень интересны вопросы метаболизма и строения тела. Я изучила эти вопросы здесь, получив информацию не из одного источника, а из разных. Я также узнала о различных подходах к изучению этой темы, что позволит углубить моё нынешнее исследование», — пояснила Лаурентья.
В свою очередь, сотрудник кафедры генетики развития человека Института Пастера в Париже Кен Макэлрэви указал, что конференция позволяет практикующим врачам из развивающихся стран, где уровень подготовки специалистов ниже, перенять международный опыт и увидеть, в каком направлении движется отрасль.
«Существуют огромные различия в подготовке и финансировании, а также в дисциплинах. Среди европейских стран всё сравнительно гомогенно, но за пределами Европы всё меняется», — подчеркнул Макэлрэви.
Мария Воронцова также отметила, что в этой сфере существуют школы различных стран, однако в то же время вырабатываются международные консенсусы и договорённости о подходах к лечению не только детей, но и взрослых.
«Такое понятие, как школа, конечно, существует, однако мировые тенденции таковы, что разрабатываются международные консенсусы, международные договорённости о том, как лечить детей, и не только детей. Существуют международные этические нормы, методологические нормы, нормы проведения научного исследования и, конечно, консенсусы по клиническим нормам лечения ребёнка. Очень важно это понимать для современной науки», — пояснила научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава РФ.
Исследования
Отметим, что российские учёные также представили коллегам собственные исследования в области детской эндокринологии и лечения заболеваний. В частности, детский эндокринолог и научный сотрудник детского отделения сахарного диабета Института детской эндокринологии НМИЦ эндокринологии Ирина Ерёмина рассказала о своём исследовании сахарного диабета второго типа у детей.
«Это достаточно новое заболевание, раньше встречалось только у взрослых пациентов. Однако сейчас в связи с распространением ожирения среди детей оно отмечается и в этом возрасте. Я очень рада возможности поделиться нашим опытом, результатами нашего исследования этого заболевания и получить мнение экспертов Европейской ассоциации эндокринологов по этому вопросу», — сказала Ерёмина.
Ещё один научный сотрудник из России, представляющая ФГБУ НМИЦ эндокринологии Минздрава, детский эндокринолог, кандидат медицинских наук Лейла Созаева рассказала о борьбе с редким заболеванием под названием «аутоиммунный полигландулярный синдром 1-го типа».
«Это очень редкое заболевание, но один из самых больших наборов пациентов именно у нас в России. Мы сотрудничаем в том числе с зарубежными специалистами, проводим какие-то совместные работы, делимся опытом, и я представляю одну из своих работ на этой конференции, по исследованию этого заболевания», — заметила она.
Как сообщила педиатр-эндокринолог и эпидемиолог из Канады Мелани Хендерсон, на конференции она представила национальную программу по сердечно-сосудистым заболеваниям. По её словам, она очень заинтересована в исследовании вопроса жизненных привычек детей и их влияния на развитие заболеваний в дальнейшем.
«И я также изучаю кишечник, кишечные бактерии, как они влияют на метаболизм, то есть какое влияние они оказывают на ожирение в подростковом возрасте», — добавила она.
Восторженно о прошедшей конференции отозвался педиатр Детской больницы Лос-Анджелеса Клемент Чёнг. Он отметил, что с интересом послушал выступления коллег-эндокринологов о лечении детей с опухолью мозга.
По мнению Лейлы Созаевой, конференции Европейского общества детской эндокринологии и другие подобные мероприятия имеют чрезвычайно важное значение, поскольку могут заложить основы для сотрудничества между представителями разных стран.
«Это очень важно даже не столько для получения новых знаний, так как новые знания мы можем получать свободно в интернете, сколько для общения специалистов, для обсуждения каких-то проблем, для того чтобы знать, кто чем занимается, к кому с каким вопросом можно подойти, с кем можно наладить сотрудничество», — пояснила она.