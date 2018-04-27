«Детский доктор мира»: в каких странах оказывал помощь Леонид Рошаль

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Анна Федотова
Имя педиатра Леонида Рошаля знают не только в России, но и за рубежом. Среди его наград и званий самое известное — «Детский доктор мира». Так врача называют тысячи родителей в России, Армении, Грузии, Турции, Египте, Индии, Америке, Японии и в десятках других стран. Рошаль всегда сам ехал туда, где дети страдали из-за природных катаклизмов, военных конфликтов или оказывались в заложниках. RT вспоминает, кому и где оказывал помощь «доктор мира».
Леониду Рошалю 85
  • globallookpress.com
  • © Valery Lukyanov/Russian Look

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