«Детский доктор мира»: в каких странах оказывал помощь Леонид Рошаль

Имя педиатра Леонида Рошаля знают не только в России, но и за рубежом. Среди его наград и званий самое известное — «Детский доктор мира». Так врача называют тысячи родителей в России, Армении, Грузии, Турции, Египте, Индии, Америке, Японии и в десятках других стран. Рошаль всегда сам ехал туда, где дети страдали из-за природных катаклизмов, военных конфликтов или оказывались в заложниках. RT вспоминает, кому и где оказывал помощь «доктор мира».

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© Valery Lukyanov/Russian Look