Терапевт Пендюрина: строгие диеты ведут к дальнейшему набору веса
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В беседе с Life.ru эксперт рекомендовала пересмотреть рацион питания. В частности, желательно увеличить потребление свежих овощей и зелени и уменьшить привычное количество продуктов со средней калорийностью.
По словам Пендюриной, важную роль играет физическая нагрузка, в том числе ходьба и бег. Сон должен быть не менее семи часов в сутки.
«Постарайтесь решать проблемы по мере их поступления с минимальным проявлением отрицательных эмоций», — сказала эксперт.
Она также посоветовала ограничить потребление алкоголя.
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