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Терапевт Пендюрина: строгие диеты ведут к дальнейшему набору веса

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Врач-терапевт, заведующая диагностическим отделением Семейной поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина» на Часовой Алла Пендюрина дала советы по борьбе с лишним весом. В частности, она отметила, что не стоит увлекаться строгими диетами, так как они могут привести к дальнейшему набору килограммов.
Терапевт Пендюрина: строгие диеты ведут к дальнейшему набору веса
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Cade

В беседе с Life.ru эксперт рекомендовала пересмотреть рацион питания. В частности, желательно увеличить потребление свежих овощей и зелени и уменьшить привычное количество продуктов со средней калорийностью.

По словам Пендюриной, важную роль играет физическая нагрузка, в том числе ходьба и бег. Сон должен быть не менее семи часов в сутки.

«Постарайтесь решать проблемы по мере их поступления с минимальным проявлением отрицательных эмоций», — сказала эксперт.

Она также посоветовала ограничить потребление алкоголя.

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