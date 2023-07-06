Специалист Головкова посоветовала съедать пять порций овощей и фруктов в день

Эксперт Роспотребнадзора, информационный куратор проектов Роспотребнадзора «Здоровое питание» и «Санпросвет» Екатерина Головкова рассказала, как нужно питаться, чтобы сохранить здоровое сердце.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Во-первых, нужно употреблять достаточное количество богатых клетчаткой овощей и фруктов. В день эксперт советует съедать пять порций плодов (500 г).

Во-вторых, в меню можно включить жирную рыбу, которая богата веществами, полезными для сосудов и сердца.

Далее Головкова посоветовала добавить в рацион орехи, растительные масла, цельнозерновой хлеб, крупы, нежирное мясо, ягоды и сухофрукты.

Отказаться же специалист посоветовала от трансжиров, содержащихся в выпечке, колбасных изделиях и фастфуде.

Кроме того, лучше ограничить потребление сахара и соли, потому что они способствуют увеличению массы тела и задерживают жидкость в организме.

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