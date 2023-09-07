«Надо думать на десятилетие вперёд»: медик РУДН — о влиянии COVID-19 на системы здравоохранения в мире

Пандемия коронавирусной инфекции стала серьёзным испытанием для систем здравоохранения всех стран и выявила все их слабые стороны и недочёты. При этом главной и общей мировой проблемой оказалась нехватка медицинских специалистов, а также коечного фонда в больницах — это стало результатом общемирового тренда на оптимизацию. Об этом в интервью RT рассказала доцент кафедры общественного здоровья, здравоохранения и гигиены медицинского института РУДН Елена Каверина. По словам специалиста, в мире есть три основные модели общественного здравоохранения, которые ведут своё происхождение из России, Великобритании и Германии соответственно. В чистом виде они уже не встречаются, в каждой стране применяются одновременно различные элементы и подходы к организации медицинской помощи и профилактики заболеваний.

— Недавно научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Джереми Фаррар заявил, что медицинские работники превысили свои возможности во время пандемии COVID-19 и что эта система находится на грани краха во всём мире. Действительно ли ситуация такова и пандемия коронавируса нанесла ущерб системам здравоохранения по всему миру? Если это так, то в чём это выражается?

— Коронавирусная инфекция проверила на прочность все системы здравоохранения мира. И хотя в каждой стране были свои особенности, была и общая для всех проблема — нехватка врачей и среднего медицинского персонала. И это не только самая универсальная, но и самая сложная для решения проблема: если в стране нет достаточного количества кадров, не поможет даже щедрое финансирование. А подготовка новых медицинских специалистов занимает много лет, так что быстро восполнить их дефицит невозможно, надо думать на десятилетие вперёд.

В первый год пандемии, когда не было вакцин, когда было неизвестно, какие последствия может вызвать вирус, врачи находились на переднем крае обороны, часто заражались от пациентов и, к сожалению, иногда умирали. Интенсивный режим работы, огромная нагрузка приводили дополнительно к эмоциональному истощению и иногда даже к уходу специалистов из профессии.

Всё это осложнялось нехваткой больничных коек. Стоит напомнить, что до пандемии довольно долго во всём мире существовала тенденция на сокращение количества коек в больницах с одновременным увеличением организаций, ведущих амбулаторный приём, поскольку это дешевле стационарного лечения.

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Есть даже такой показатель, как число больничных коек на 1 тыс. населения. Сравнивая этот показатель в разных странах, можно оценить, насколько система готова к единовременному приёму большого потока пациентов, требующих госпитализации. Россия, кстати, входит в число стран с достаточно высоким показателем.

— Были ли у пандемии позитивные последствия? Например, выросла ли готовность противостоять таким угрозам в будущем — новым вирусам или же новым волнам коронавирусной инфекции, учитывая, что сейчас во всём мире снова растёт заболеваемость COVID-19?

— Любая кризисная ситуация всегда выявляет проблемы, главное — извлечь из неё урок. По итогам пандемии в каждой стране были сделаны какие-то выводы: где-то задумались об увеличении количества медицинских работников, где-то заговорили про усиление санитарно-эпидемиологического надзора или увеличение коечного фонда и создание инфекционных больниц. Дело в том, что в некоторых странах до последнего времени просто не существовало отдельных инфекционных больниц.

Если говорить о России, то у нас хорошо выстроена система профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями. Без преувеличения могу сказать, что на нашу страну многие сегодня равняются.

— Что такое система здравоохранения, по каким критериям оценивается её эффективность?

— Если говорить в общем, то это то, как выстроено здравоохранение и какие используются способы для его финансирования.

РИА Новости

© Илья Питалев

Для оценки качества и эффективности используются утверждённые ВОЗ критерии, куда относятся, например, расходы на здравоохранение (в том числе государственные), обеспеченность врачами и средним медицинским персоналом, количество больничных коек, средняя продолжительность жизни, показатели заболеваемости и смертности, в том числе материнской и детской, распространённость таких заболеваний, как туберкулёз и ВИЧ, а также различных инфекционных заболеваний, охват населения услугами здравоохранения.

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— Когда и как начали формироваться первые системы здравоохранения?

— Попытки систематизировать и организовать медицинскую помощь стали появляться очень давно. В основе современных систем здравоохранения лежат три модели: немецкая (система Бисмарка), английская (система Бевериджа) и советская (система Семашко).

Немецкая в своей основе имеет страховую систему, появилась она в 80-х годах XIX века при канцлере Германии Отто фон Бисмарке. Советская система сформировалась в 20-х годах прошлого века. Часто её называют по имени Николая Андреевича Семашко — первого наркомздрава СССР (аналог министра здравоохранения в наше время). Примерно в это же время в Великобритании формировалась своя модель, позже названная по имени английского экономиста Уильяма Генри Бевериджа.

Один из организаторов советского здравоохранения, первый нарком здравоохранения РСФСР Николай Семашко

РИА Новости

— Какие основные модели общественного здравоохранения есть сегодня в мире? Какие у них есть сильные и слабые стороны?

— Сейчас выделяют три основные системы здравоохранения: государственная, социально-страховая и частная, или рыночная. По названию уже можно понять, откуда привлекаются ресурсы для финансирования системы здравоохранения. Государственная — это модифицированные системы Семашко и Бевериджа, социально-страховая — модифицированная система Бисмарка. Частная, она же рыночная, — более новая. Здесь медицинская помощь предоставляется на платной основе, за счёт средств пациента или системы добровольного медицинского страхования.

— В 1978 году советская система здравоохранения, разработанная Семашко, была признана ВОЗ лучшей в мире. На какие традиции опирался Семашко, какие ключевые принципы легли в основу этой модели? Чем они отличались от принципов системы всеобщего здравоохранения, принятой в Германии при Бисмарке?

— Основные принципы советской медицины — это прежде всего бесплатная и доступная медицинская помощь за счёт государственного финансирования, а также большой акцент на профилактике заболеваний.

Следует напомнить, в каких непростых условиях складывалась наша система здравоохранения. В 20-х годах прошлого века в стране шла Гражданская война, на фоне которой свирепствовали эпидемии сыпного и брюшного тифа, холеры и т. д. Вообще, любая война всегда является фактором эпидемиологического риска, поскольку обычно страдает городская коммунальная инфраструктура.

В этих условиях было принято решение создать советскую централизованную систему здравоохранения, включающую создание НИИ, программы охраны материнства и детства, реорганизацию медицинского образования.

Начиная с 1919 года в СССР был взят курс на широкие санитарно-профилактические мероприятия — это и внедрение принципов санитарии в общественное питание, и создание санитарного законодательства, меры по охране почвы, воды и воздуха и т. п. Одновременно прилагались усилия по оздоровлению условий труда, а также условий жизни людей — введение режимов работы и отдыха, стандартов питания, жилья в соответствии с научными данными о потребностях человеческого организма.

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© Анатолий Гаранин

Именно в этот период была создана система лечебно-профилактических учреждений: специализированные диспансеры, диетические столовые, введено диспансерное обслуживание рабочих крупных промышленных предприятий.

Все эти меры оправдали себя: даже во время Великой Отечественной войны в стране не было массовых эпидемий — на тот момент впервые в истории мировых войн.

— Где сегодня распространена система Семашко, а где — германская модель? Насколько российская система здравоохранения отвечает заложенным при СССР принципам? Или у нас уже сложилась гибридная модель?

— Сейчас подавляющее большинство стран имеют смешанную систему здравоохранения. Почти везде присутствует и добровольное медстрахование, и государственное финансирование, а также можно оплатить медицинские услуги напрямую врачу или клинике. При этом соотношение этих элементов бывает разное, поэтому говорят о преимущественно государственной, преимущественно страховой или преимущественно частной системах.

Россия и страны СНГ — главные преемники советской системы, но её принципы отчасти восприняли практически все страны мира. Например, система Бевериджа, которую часто выделяют отдельно, очень много взяла из советской системы здравоохранения.

Немецкая социально-страховая модель ярко представлена в ФРГ, во Франции, в Австрии и Японии. Преимущественно государственная — в Англии, частная — в США.

Россия тоже позаимствовала элементы у других стран, в первую очередь у нас появилась система медицинского страхования, которая делится на обязательную и добровольную. Конечно, идеальных систем нет, везде есть свои проблемы. Однако я по роду деятельности часто бываю в разных странах, вижу системы здравоохранения изнутри и могу сказать, что российская система — одна из лучших, если не лучшая в мире.

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Также следует сказать, что все страны мира в настоящее время следуют основным целям устойчивого развития (ЦУР), что непосредственно влияет на организацию медицинской помощи. Сейчас большое внимание уделяется странам Африканского континента, так как регион постоянно сталкивается с вызовами: это и распространение инфекционных заболеваний, и дефицит кадров, и сложности с финансированием здравоохранения. Одна из целей устойчивого развития — решение трудностей в системе здравоохранения. Этому, например, посвятили секцию на большой международной конференции «В целях устойчивого развития цивилизации: сотрудничество, наука, образование, технологии (Путь Африки к 17 ЦУР: комплексный подход)».

— Восточная медицина славится с глубокой древности. Расскажите, пожалуйста, какие особенности есть у моделей здравоохранения, принятых в Китае, Корее и других странах юго-востока? Правда ли, что в Китае испокон веков акцент делался прежде всего на профилактике заболеваний?

— Китай, Индия — это страны, где, помимо классической западной медицины, сильна роль традиционной медицины, основы которой остаются неизменными сотни лет. В основу традиционной медицины заложена глубокая философия — как и почему развиваются болезни, каким образом можно предотвратить развитие заболевания. Меры эти затрагивают не только образ жизни, но даже образ мыслей и поведения человека. Поэтому, действительно, одним из ведущих принципов восточной медицины является профилактика.

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— Насколько сильна корреляция между моделью здравоохранения, принятой в стране, и уровнем здоровья и долголетия жителей, насколько при этом велик вклад климата, традиций питания и образа жизни?

— Есть различные факторы, которые определяют здоровье населения. Наибольший вклад вносят социально-экономические факторы (более 50%). Сюда относятся образ жизни, условия труда и отдыха и т. д. Также выделяют факторы окружающей среды, куда входят климат, состояние воды, почвы, уровень солнечной радиации и т. д. (20—25%), биологические и генетические факторы (15—20%), медико-организационные (10—15%), куда как раз будет относиться развитие и эффективность принятой в стране системы здравоохранения.

— Во время пандемии коронавируса очень ярко во всём мире проявилось движение борцов с прививками, которые опираются на антинаучные представления. Это привело, в частности, к распространению кори. Можно ли назвать распространение таких взглядов упущением и недоработкой официальных систем здравоохранения? Должны ли они вести просветительскую деятельность?

— Люди всегда боятся нового, противники вакцинации появились тогда же, когда появились первые вакцины. До наших времён сохранились карикатуры XVIII века, на которых изображены противники первой вакцины от оспы — они считали, что от неё у них вырастут рога и копыта.

Могу точно сказать, что, если бы современные люди увидели последствия таких болезней, как корь, полиомиелит, столбняк, дифтерия, для них отпал бы вообще вопрос, нужна ли вакцинация. Если мы не будем проводить вакцинацию, то очень быстро вернёмся к ситуации вековой давности с очень высокой детской смертностью. Что касается мнимой опасности вакцин, то конспирология тут неуместна, потому что никому в голову не придёт вредить специально населению, особенно в непростой демографической ситуации, когда мы пытаемся сохранить каждого ребёнка и стимулировать рождаемость.

И да, санитарное консультирование пациентов входит в функции каждого врача, поскольку одна из задач системы здравоохранения — санитарно-гигиеническое просвещение населения.

РИА Новости

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— В последнее время всё больше говорят о телемедицине, а также о применении для диагностики состояния пациентов индивидуальных гаджетов, таких как умные часы. На ваш взгляд, развитие телемедицины — позитивное явление? Нет ли риска, что ею начнут заменять очные врачебные консультации?

— Умные гаджеты могут быть использованы во благо и делать жизнь пациентов и врачей комфортнее. Главное — пользоваться ими с умом, не заменяя такой диагностикой поход к врачу. Телемедицина — замечательное подспорье, особенно учитывая размеры нашей страны. Что касается рисков, то есть регулирующее данную сферу законодательство, поскольку есть ситуации, когда очный визит к врачу необходим.

Если ещё говорить о новшествах, то сейчас всё больше в нашу жизнь проникает искусственный интеллект. Сейчас есть центры, которые применяют искусственный интеллект в качестве одного из инструментов работы врачей. Например, в Москве искусственный интеллект активно применяется в центре телемедицины, куда попадают все рентгенологические снимки из городских поликлиник. Это значительно снижает время анализа. Однако окончательное заключение всё равно делает лечащий врач.