Снижение потенциального риска: российские учёные разработали простой метод для точного прогнозирования течения астмы
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Учёные из Дальневосточного научного центра физиологии и патологии дыхания (ДНЦ ФПД) создали и запатентовали новую методику, которая обеспечивает прогноз эффективности терапии бронхиальной астмы с помощью простого теста и двух анкет. Об этом RT сообщили в Минобрнауки России.
По словам специалистов, одной из важных проблем современной медицины является достижение контроля бронхиальной астмы при назначении различных вариантов лечения. К контролю над заболеванием относится не только отсутствие или слабая выраженность симптомов, но и снижение потенциального риска, связанного с ухудшением состояния, развитием обострений, прогрессированием болезни и т. д.
«Контролируемая бронхиальная астма — это такое состояние, когда у пациента нет практически никаких проявлений заболевания и он не ограничен в любом виде деятельности», — отметила в беседе с RT доктор медицинских наук, старший научный сотрудник лаборатории профилактики неспецифических заболеваний лёгких ДНЦ ФПД Наталья Перельман.
- Спирограф
- Gettyimages.ru
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Сейчас для диагностики состояния пациентов с астмой применяется способ, в основе которого лежит анализ сведений о качестве жизни пациента вкупе с бронхопровокационной пробой. Такой тест проводится на спирографе — аппарате, измеряющем объём вдыхаемого и выдыхаемого воздуха с применением или специальных химических препаратов, или холодного воздуха. В этом случае тест называется холодовой бронхопровокационной пробой. Такие исследования дают более точный результат, чем обычная спирометрия, но имеют целый перечень противопоказаний — например выраженная обструкция дыхательных путей, недавно перенесённая инфекция дыхательных путей и т. д.
Новая методика позволяет врачам точно прогнозировать эффективность лечения астмы, используя результаты лишь простого метода спирометрии и данных анкетирования. После прохождения спирометрии пациента просят заполнить две анкеты — AQLQ и АСТ.
Анкета AQLQ предназначена для оценки качества жизни больных бронхиальной астмой и содержит ряд простых вопросов, касающихся ощущений пациента в повседневной жизни. К каждому из этих вопросов предлагается семь вариантов ответа.
С помощью второго опросника учёные оценивают, насколько контролируется заболевание.
«Тест по контролю над астмой состоит из пяти вопросов, отражающих симптомы болезни. Например, «как часто за последние четыре недели вы отмечали у себя затруднение дыхания?», на каждый из которых предлагается пять вариантов ответа, соответствующих определённому баллу. В итоге все баллы суммируются. Если пациент набрал 25 баллов, это означает, что астма находится под полным контролем. 20—24 баллов соответствует частично контролируемому течению, а если пациент набрал меньше 20 баллов, то это говорит о неконтролируемом течении бронхиальной астмы», — рассказала Наталья Перельман.
По словам учёных, новый способ уже прошёл апробацию в клинике. Точность прогноза составила 86,8%, отмечают авторы работы.
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