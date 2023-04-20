«SARS-CoV-2 продолжает эволюционировать»: специалисты — о новом варианте коронавируса «арктур»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о первых выявленных в России случаях инфицирования подвариантом коронавируса «арктур». Согласно прогнозу ведомства, всплеск заболеваемости, вызванный этим видом SARS-CoV-2, в стране ожидается к концу мая. Как пояснила Попова, «арктур» способен преодолевать уже имеющийся иммунитет к COVID-19. В интервью RT российские учёные рассказали, какие симптомы характерны для «арктура» и чем он отличается от распространённого штамма «омикрон». Также эксперты сравнили новые варианты COVID-19 по степени опасности с сезонными ОРВИ и оценили распространённость постковидного синдрома.

Заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора доктор медицинских наук Татьяна Руженцова

— Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России подтверждено четыре случая заболевания коронавирусом «арктур». Откуда этот вариант пришёл в Россию? Как давно появился и как он уже проявил себя в других странах?

— Информация о новом варианте появилась относительно недавно, но исследования показывают, что, скорее всего, он уже достаточно широко распространён в ряде стран. Первые сведения о заболевших от «арктура» начали поступать из Индии в январе. По своей клинической симптоматике заболевание, вызываемое новым подвидом вируса, практически не отличается от тех, которые обусловлены предшествующими ему вариантами «омикрона». Поэтому целенаправленных масштабных исследований распространения подварианта «арктур» в мире пока почти не проводилось.

— Почему этот подвариант способен легче обходить иммунную защиту от COVID-19? Об этом тоже сообщила Анна Попова.

— Это нормальное явление для вируса. При репликации, распространении среди населения, он мутирует. И лучше всего закрепляются именно те мутации, которые помогают вирусу активнее распространяться и выживать, обходя выработавшийся у населения иммунитет. Однако подчеркну, что наблюдения показывают отсутствие тяжёлой симптоматики у пациентов с вариантом SARS-CoV-2 «арктур», что говорит о сохранении действия иммунной системы против тяжёлых форм и развития осложнений.

— Стал ли уже коронавирус рядовой ОРВИ или всё ещё достаточно опасен?

— Уместнее сравнивать COVID-19 с гриппом, поскольку в последний осенне-зимний сезон мы видели, что грипп протекал порой даже тяжелее, чем COVID-19. Но в целом да, мы видим, что симптоматика COVID-19 приближается к привычным для нас ОРВИ. Тем не менее контроль продолжается — мы должны отслеживать все клинические проявления, связанные с возникновением новых разновидностей SARS-CoV-2.

— Как часто сейчас встречаются долгосрочные последствия COVID-19 у переболевших пациентов?

— Сейчас мы наблюдаем много случаев, когда COVID-19 протекает очень легко и быстро, буквально в течение трёх — пяти дней пациенты полностью выздоравливают. Тем не менее есть и пациенты с остаточными проявлениями — так называемым лонг-ковидом. Симптомы постковидного синдрома могут сохраняться долго. К счастью, сейчас таких случаев всё меньше, а выраженность проявлений очень сильно снижается по сравнению с теми случаями, которые мы наблюдали в 2020—2021 годах.

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Завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета академик РАН Сергей Нетёсов

— Есть ли у «арктура» характерные симптомы, которые отличают его от «омикрона»?

— На сегодняшний день известно 15 разных субвариантов «омикрона», поэтому делать такие сравнения «арктура» с «омикроном» просто некорректно. На самом деле, «арктур» появился почти параллельно с вариантом SARS-CoV-2 «кракен». Замен в его варианте белка S очень мало, по сути, изменён только один аминокислотный остаток в S-белке. Однако, судя по всему, эта замена повысила инфекционность данного субварианта (способность заражать организм. — RT) вируса, и это было выявлено на лабораторных животных. Кроме того, данная замена потенциально способна увеличивать патогенность вируса, то есть тяжесть заболевания. Но пока что в реальных условиях у пациентов этого не наблюдается. Симптомы субварианта «арктур» такие же, как у обычных ОРВИ. По внешним признакам даже опытный врач не отличит «арктур» от «кракена» и от других субвариантов «омикрона».

— С чем связан тот факт, что этот субвариант коронавируса может преодолеть иммунную защиту, сформированную вакцинацией?

— Как я уже сказал, новый вариант SARS-CoV-2 имеет замену в S-белке, который отвечает за проникновение вируса в клетку. Мутации в нём крайне существенны, собственно говоря, новые варианты коронавируса во многом и возникают благодаря способности обходить уже сформированную иммунную защиту. Кроме того, нельзя забывать, что с момента появления первого, уханьского, варианта SARS-CoV-2, на который настроены вакцины, прошло уже три года. За это время вирус эволюционировал очень сильно, поэтому разработанные на исходный вариант вакцины и не могут обеспечить защиту. Правда, российский центр им. Гамалеи уже создал вакцину против «омикрона», но препарат пока проходит клинические испытания.

— Можно ли уже приравнять коронавирус к рядовой ОРВИ или всё же он ещё достаточно опасен?

— Смертность от последних вариантов коронавируса сравнима со смертностью от сезонного гриппа. В этом смысле можно говорить, что COVID-19 влился в семейство сезонных ОРВИ. Но SARS-CoV-2 продолжает эволюционировать, и к чему это может привести в будущем, мы не знаем.

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— Вероятно, за три года накопился внушительный объём данных и наблюдений, которые дали бы объективное представление о долгосрочных последствиях коронавируса?

— Все люди разные, с разной иммунной системой. Есть те, кто переносит COVID-19 практически незаметно для себя. А есть те, кто от этой инфекции умирает. Вариантов, как конкретный организм будет реагировать и переносить COVID-19, очень много. Однако известны основные факторы риска, которые влияют на тяжесть заболевания: пожилой возраст, диабет, заболевания, связанные с иммунитетом. В группе риска — люди с пересаженными органами, ВИЧ-инфицированные и т. п. А список осложнений и последствий весьма широк: от сердечно-сосудистых до суставных заболеваний.