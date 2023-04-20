Попова рассказала о способности «арктура» обходить сформировавшийся иммунитет к COVID-19
- РИА Новости
Об этом она рассказала во время рабочей поездки в Саратов.
«Мы пока изучаем этот вирус, но уже сегодня, из данных зарубежных учёных, он умеет обходить сформировавшийся ранее иммунитет», — цитирует её ТАСС.
Она отметила, что у этого подварианта также ещё большая заразность, чем у его предшественников.
Ранее Попова заявила, что в России подтверждено четыре случая заболевания коронавирусом «арктур».
19 апреля начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с НСН выразил мнение, что патогенность нового подварианта COVID-19 «арктур» не отличается от предыдущих вариантов вируса.