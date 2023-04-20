В России подтверждены четыре случая заболевания коронавирусом «арктур»

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России подтверждены четыре случая заболевания коронавирусом «арктур».
В России подтверждены четыре случая заболевания коронавирусом «арктур»
  • РИА Новости

«На сегодняшний день зарегистрированы четыре подтверждённых… случая в России… Распространение, безусловно, будет в связи с тем, что вирус так контагиозен», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, российские тесты выявляют данный тип коронавируса.

Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с НСН выразил мнение, что патогенность нового подварианта COVID-19 «арктур» не отличается от предыдущих вариантов вируса.

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