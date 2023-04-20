Роспотребнадзор: всплеск заболеваемости коронавирусом «арктур» прогнозируется к концу мая

Всплеск заболеваемости коронавирусом «арктур» в России прогнозируется к концу мая.

Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы видим риски дальнейшего подъема (заболеваемости) к концу мая. Сейчас начнётся каникулярно-отпускной период, потом все соберутся и этот всплеск может быть», — цитирует её ТАСС.

Она заверила, что российская система здравоохранения готова к перегрузкам.

Ранее врач педиатр-иммунолог доктор медицинских наук Андрей Продеус в беседе с Общественной службой новостей заявил, что «арктур» — это подвариант коронавируса «омикрон», близкий родственник «кракена».