Роспотребнадзор: всплеск заболеваемости коронавирусом «арктур» прогнозируется к концу мая

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Всплеск заболеваемости коронавирусом «арктур» в России прогнозируется к концу мая.
Роспотребнадзор: всплеск заболеваемости коронавирусом «арктур» прогнозируется к концу мая
  • РИА Новости

Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы видим риски дальнейшего подъема (заболеваемости) к концу мая. Сейчас начнётся каникулярно-отпускной период, потом все соберутся и этот всплеск может быть», — цитирует её ТАСС.

Она заверила, что российская система здравоохранения готова к перегрузкам.

Ранее врач педиатр-иммунолог доктор медицинских наук Андрей Продеус в беседе с Общественной службой новостей заявил, что «арктур» — это подвариант коронавируса «омикрон», близкий родственник «кракена».

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