Иммунолог Жемчугов: «арктур» отличается большей заразностью, но имеет лёгкое течение
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«Арктур» — потомок «омикрона», продукт естественной эволюции вирусов. В них заложен механизм смены мест генов. В зависимости от получаемой конструкции идёт отбор для того, чтобы вирусу было лучше исполнять свои цели — размножиться и занять новую территорию», — рассказал врач.
По его словам, «арктур» отличается большей заразностью, но «имеет лёгкое клиническое течение».
Специалист также отметил, что цель нового штамма — «вытеснить предыдущую конструкцию и размножиться по всей планете».
«Несмотря на то что вирус не очень давно вышел из Индии, у нас в стране уже есть система на сам вирус, и на антитела к нему, что позволило выявить как вирус, так и заболевших. Это говорит о том, что в Роспотребнадзоре создана слаженная система идентификации новых вирусов и работы с ними», — заключил Жемчугов.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России подтверждено четыре случая заболевания коронавирусом «арктур».
По её словам, российские тесты выявляют данный тип коронавируса.