Иммунолог Жемчугов: «арктур» отличается большей заразностью, но имеет лёгкое течение

Доктор медицинских наук врач — терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с RT рассказал о новом штамме коронавируса «арктур».

«Арктур» — потомок «омикрона», продукт естественной эволюции вирусов. В них заложен механизм смены мест генов. В зависимости от получаемой конструкции идёт отбор для того, чтобы вирусу было лучше исполнять свои цели — размножиться и занять новую территорию», — рассказал врач.

По его словам, «арктур» отличается большей заразностью, но «имеет лёгкое клиническое течение».

Специалист также отметил, что цель нового штамма — «вытеснить предыдущую конструкцию и размножиться по всей планете».

«Несмотря на то что вирус не очень давно вышел из Индии, у нас в стране уже есть система на сам вирус, и на антитела к нему, что позволило выявить как вирус, так и заболевших. Это говорит о том, что в Роспотребнадзоре создана слаженная система идентификации новых вирусов и работы с ними», — заключил Жемчугов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России подтверждено четыре случая заболевания коронавирусом «арктур».

По её словам, российские тесты выявляют данный тип коронавируса.