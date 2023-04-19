Вирусолог Чепурнов прокомментировал сообщения о штамме «арктур»

Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов выразил мнение, что патогенность нового подварианта COVID-19 «арктур» не отличается от предыдущих вариантов вируса.

«У коронавируса эволюция идёт в сторону более заразных вариантов, что позволяет ему быстро распространяться. Патогенности пока не вижу, что он тяжелее предыдущих версий», — сказал эксперт в беседе с НСН.

По его словам, волны наблюдаются в мире каждые пять месяцев, и очевидно, что никакого отношения к сезонности нет.

Ранее Роспотребнадзор объявил, что в России выявили случаи заболевания подвариантом коронавирусной инфекции COVID-19 «арктур». Болезнь, вызванная этим подвариантом, проходит в лёгкой форме, уточнили в службе.