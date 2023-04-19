Вирусолог Чепурнов прокомментировал сообщения о штамме «арктур»
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«У коронавируса эволюция идёт в сторону более заразных вариантов, что позволяет ему быстро распространяться. Патогенности пока не вижу, что он тяжелее предыдущих версий», — сказал эксперт в беседе с НСН.
По его словам, волны наблюдаются в мире каждые пять месяцев, и очевидно, что никакого отношения к сезонности нет.
Ранее Роспотребнадзор объявил, что в России выявили случаи заболевания подвариантом коронавирусной инфекции COVID-19 «арктур». Болезнь, вызванная этим подвариантом, проходит в лёгкой форме, уточнили в службе.