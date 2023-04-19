Вирусолог Чепурнов прокомментировал сообщения о штамме «арктур»

Короткая ссылка
Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов выразил мнение, что патогенность нового подварианта COVID-19 «арктур» не отличается от предыдущих вариантов вируса.
Вирусолог Чепурнов прокомментировал сообщения о штамме «арктур»
  • Gettyimages.ru

«У коронавируса эволюция идёт в сторону более заразных вариантов, что позволяет ему быстро распространяться. Патогенности пока не вижу, что он тяжелее предыдущих версий», — сказал эксперт в беседе с НСН.

По его словам, волны наблюдаются в мире каждые пять месяцев, и очевидно, что никакого отношения к сезонности нет.

Ранее Роспотребнадзор объявил, что в России выявили случаи заболевания подвариантом коронавирусной инфекции COVID-19 «арктур». Болезнь, вызванная этим подвариантом, проходит в лёгкой форме, уточнили в службе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить