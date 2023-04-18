Роспотребнадзор: в России выявили случаи заболевания подвариантом COVID-19 арктур

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Роспотребнадзор объявил, что в России выявили случаи заболевания подвариантом коронавирусной инфекции COVID-19 арктур. Болезнь, вызванная этим подвариантом, проходит в лёгкой форме, уточнили в службе.
Роспотребнадзор: в России выявили случаи заболевания подвариантом COVID-19 арктур
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

«До регионов была доведена информация о подварианте коронавируса XBB 1.16 (арктур)», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что данный субвариант коронавируса ранее был выявлен в Индии.

Согласно предварительной информации, арктур может обладать большей заразностью, однако не отличается высокой патогенностью.

18 апреля в оперштабе по борьбе с COVID-19 заявили, что в России за сутки в больницы попали 1240 человек с коронавирусом. Накануне был госпитализирован 401 пациент с COVID-19.

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