Роспотребнадзор: в России выявили случаи заболевания подвариантом COVID-19 арктур
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости.
«До регионов была доведена информация о подварианте коронавируса XBB 1.16 (арктур)», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что данный субвариант коронавируса ранее был выявлен в Индии.
Согласно предварительной информации, арктур может обладать большей заразностью, однако не отличается высокой патогенностью.
18 апреля в оперштабе по борьбе с COVID-19 заявили, что в России за сутки в больницы попали 1240 человек с коронавирусом. Накануне был госпитализирован 401 пациент с COVID-19.