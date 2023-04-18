Роспотребнадзор: ограничений из-за выявления подварианта COVID-19 арктур не требуется

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Роспотребнадзор сообщил, что введения ограничений из-за выявления на территории России подварианта коронавирусной инфекции COVID-19 арктур не требуется.
Роспотребнадзор: ограничений из-за выявления подварианта COVID-19 арктур не требуется
  • РИА Новости

Сообщение службы приводит РИА Новости

«Введение каких-либо противоэпидемических ограничений в связи с выявлением на территории России нового субварианта коронавируса не требуется», — уточнили в Роспотребнадзоре.

По информации ведомства, арктур может обладать большей заразностью, однако не отличается высокой патогенностью.

Геннадий Онищенко, заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, в беседе с НСН в конце марта прокомментировал ситуацию с распространением COVID-19.

Он отмечал, что ситуация под контролем, эпидемический пик пандемии пройден.

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