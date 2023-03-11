«Влиял общественный уклад»: историк медицины — о древнейших хирургических операциях и становлении естественных наук

Во время раскопок в Израиле археологи обнаружили останки человека, которому прижизненно была сделана операция на черепе, при этом возраст скелета — около 3,5 тыс. лет. Как рассказала в интервью RT заведующая музеем истории МГМСУ имени А.И. Евдокимова, член Российского общества историков медицины Елена Вагина, операции по трепанации черепа не были редкостью в древности. Историк пояснила, что часто такие процедуры делались не в медицинских, а в ритуальных целях. Специалист рассказала, какие ещё операции и процедуры умели делать древние целители, а также о том, как и когда началось становление медицины. Поскольку врачи Древнего мира и Средних веков не обладали современными знаниями, многие медицинские процедуры были крайне рискованными и часто заканчивались гибелью пациентов.

— Елена Ильинична, во время недавних раскопок в Израиле учёным удалось найти останки двух братьев, один из которых при жизни подвергался трепанации черепа. Возраст останков — XV век до н. э. Когда впервые стали проводить хирургические операции и насколько они были сложные? Когда в целом появилась медицина как отдельный род занятий?

— Считается, что медицина появилась в тот момент, когда человек осознал ценность жизни другого человека. И это произошло ещё в первобытном обществе — уже тогда люди начали оказывать друг другу медицинскую помощь. Израильская находка не первая в своём роде. Так, в 1926 году при раскопках на территории Армении был найден трепанированный череп жителя древнего государства Урарту (с VIII по VI век до н. э.).

Есть не только археологические, но и этнографические, а также исторические свидетельства того, что люди с глубокой древности прибегали к таким операциям. Характер отверстий на найденных черепах говорит о том, что люди ещё долго жили после такого вмешательства. Нередко они имели ритуальное значение: согласно древним поверьям, трепанация позволяла выпустить злого духа, который вселился в тело человека.

Череп каменного века со следами трепанации, найденный в местечке Чалагантепе (Агдамский район). V тысячелетие до н. э. Музей истории Азербайджана, Баку

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Что касается других хирургических операций, то первобытные люди могли делать ампутации конечностей в случае травмы. Конечно, сложные операции были тогда ещё недоступны, в первую очередь из-за отсутствия нормального обезболивания. Хотя уже тогда применялись растительные средства, притуплявшие боль.

— Можно ли выделить те цивилизации Древнего мира, которые обладали наиболее развитой медициной? И насколько медицинские методики отличались друг от друга?

— Медицина всех древних цивилизаций имела общие черты и характерные отличия. Прежде всего вся медицина Древнего мира вышла из народной медицины. Одной из гипотез возникновения болезней в Древнем мире была сверхъестественная (вселение в человека духов предков, демонов и т. п.), но народная медицина всегда искала причину болезни в окружающем мире. Древний мир был языческим, существовали боги медицины. В Древнем мире возникла профессия врача, которая требовала определённого образования. Медицина профессиональная была храмовая и светская.



Светские врачи искали причины болезней не в области сверхъестественного, а в осязаемой реальности, исповедовали рациональный подход. На развитие медицины очень сильно влиял общественный уклад.

Например, хотя светские врачи появились ещё в Месопотамии, со временем их вытеснили заклинатели. Дело в том, что законодательство предъявляло к врачам-«материалистам» слишком высокие требования. Они должны были лечить всех обратившихся к ним. Врачи-заклинатели отказывали в помощи тяжело больным, если не были уверены в положительном результате.

Месопотамские врачи выдвинули гипотезу о том, что человек состоит из соков. Впоследствии эту гипотезу переняли в Египте, а затем в Древней Греции. Гиппократ развил её, и она стала известной под названием гуморальной и просуществовала до XIX века. Согласно этой теории, в теле человека текут четыре основные жидкости: кровь, флегма, жёлтая жёлчь и чёрная жёлчь. В норме эти жидкости находятся в балансе, однако избыток одной или нескольких из них вызывает болезни.

Гиппократ

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Другая интересная особенность отличала медицину Древнего Китая — здесь акцент всегда делался на профилактике болезней. Это было продиктовано тем, что врач получал плату, только если его пациенты были здоровы и не болели. Все усилия китайских врачей были направлены на предупреждение болезней.

Медицина Древней Индии отличалась высоким для тех эпох уровнем хирургии, так как разрешалось изучать строение человеческого тела. Индусы смогли эмпирическим путём прийти к обеззараживанию инструментов, поэтому им удавалось проводить успешные операции. Более того, у них были лекарственные обезболивающие средства растительного происхождения.

Что касается Древнего Египта, то там медицина была на таком уровне, что даже появилась дифференциация врачей. Например, уже были дантисты, которые первыми начали протезировать зубы.

— А какую роль в обмене знаниями играли торговые и военно-политические контакты древних государств?

— Очень важную роль. Развитие науки в Древней Греции во многом было связано с тем, что в силу различных причин греки были вынуждены заниматься освоением близлежащих островов, торговать с соседними государствами. Всё это привело к обогащению греческой культуры, получению новых знаний. Кроме этого, в Древней Греции сумели отделить теургическую медицину от светской, что способствовало её развитию.

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По мере становления новой империи древности — Древнего Рима — в её столицу устремлялись врачи всех завоёванных новым государством территорий, в основном греки. С I века н. э. в Риме появилась государственная медицина.

— Медицина в Средние века в Европе часто ассоциируется с членовредительством и низким уровнем санитарии. Между тем уже в XII веке в Европе действовали университеты, где медики могли учиться по десять лет. На каком уровне была средневековая медицина?

— После первых веков полного упадка, начиная с X века, на территории бывшей Римской империи и современной Италии началось возрождение образования, в том числе медицинского. А уже в XII веке начинают появляться первые университеты, которые создавала католическая церковь. В средневековом университете было всего три факультета: юридический, богословский и медицинский.

Весь учебный процесс был под контролем богословов, которые отрицательно относились к языческим знаниям Древнего мира. Богословы выбирали из трудов выдающихся врачей древности только то, что отвечало взглядам церкви на человека и на болезнь.

Конечно, такой подход был страшным тормозом для медицины: врачи буквально веками пользовались одними знаниями и трудами, наука не развивалась. Система обучения поменялась только в XVIII—XIX веках.

Изображение хирургической операции, 1345 год

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— Насколько сложные операции могли проводить врачи в Средние века?

— Полостные операции в современном понимании начали проводиться только во второй половине XIX века. До этого не было ни сильных обезболивающих, ни представлений об асептике и антисептике, не умели эффективно останавливать кровотечение, а также не имели необходимых знаний по топографической анатомии (раздел анатомии, изучающий послойное строение анатомических областей, взаиморасположение органов. — RT). В Средневековье хирургией занимались не медики, а ремесленники, которые передавали знания и навыки от поколения к поколению. Впоследствии появились хирургические учебные заведения, но их выпускники не имели статуса врачей.

Операции в основном носили наружный характер, хирурги той эпохи могли проводить ампутации и удалять камни из мочевого пузыря. Из-за отсутствия обезболивания хирургам приходилось просто связывать пациентов и проводить операции очень быстро, за считаные минуты, чтобы человек не умер от болевого шока. Не говоря уже о послеоперационных осложнениях, таких как сепсис, от которых гибли многие пациенты. Смертность после операций была очень высокой, доходила до 90%.

— Получается, что появление в XIX веке действенной анестезии и антисептиков, их широкое применение стало большим прорывом и открыло историю современной медицины. А когда и где появились первые развитые системы национального здравоохранения? Ведь организация оказания медицинской помощи тоже очень важна…

— Первая развитая государственная система оказания медицинской помощи населению была создана в СССР. Большевики считали, что медицинское обслуживание должно быть бесплатным и доступным для всех слоёв населения. При этом сами они опирались на опыт царской России, где была развитая система оказания медицинской помощи. Она делилась на государственную, частную, благотворительную и земскую медицину. Земская медицина появилась после отмены крепостного права и была уникальна тем, что даже крестьяне могли получить бесплатную медицинскую помощь. Впоследствии российская земская система оказания медицинской помощи была признана на уровне Лиги Наций чуть ли не лучшей в мире.

Николай Семашко

© Wikimedia Commons

Когда большевики пришли к власти, они столкнулись с проблемами, потому что ранее созданная система оказалась разрушена, а потребность в медицинской помощи выросла из-за войны и эпидемий тех лет.

Организацию отечественного здравоохранения взял на себя Николай Семашко. Он обобщил весь опыт, который был накоплен к тому моменту. Он сумел создать систему, которая была весьма эффективной, несмотря на то что советская власть тогда ещё не укрепилась.

— История медицины тесно связана с историей общественной мысли и философии. Почему сейчас растёт популярность антимедицинских теорий, таких как идеи отказа от прививок и т. п.? Не грозит ли наступление новых тёмных веков, если такие настроения усилятся?

— Я могу высказать только своё личное мнение, не научную оценку. Думаю, что человечество движется вперёд, но по спирали, иногда происходит откат назад. Носители мракобесных, антинаучных идей были и есть всегда, просто в сложные исторические периоды они часто выходят вперёд и их голоса начинают звучать громче.