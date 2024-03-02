«Пациент должен наблюдаться у врача-специалиста»: фитотерапевт — о лекарственном применении растений

Рецепты народной медицины нередко находят научное подтверждение — например, недавно группа учёных обнаружила в женьшене соединения, потенциально способные затормозить развитие остеопороза. Фитотерапия, основанная как на старинных традициях, так и на современных научных изысканиях, может дополнять основную лекарственную терапию и поддерживать организм пациента в период восстановления. При этом для лечения травы не применяются, их основное назначение — профилактика. Об этом в интервью RT рассказала кандидат медицинских наук, заведующая кафедрой фитотерапии Института восточной медицины РУДН Елена Корсун. Однако назначать фитопрепараты и даже БАДы должен врач-фитотерапевт, поскольку лекарственные травы имеют ряд противопоказаний. Специалист также рассказала, могут ли фитоэстрогены заменять синтетические гормоны.

— Фитотерапия имеет древние корни — первые сборники лекарственных трав появились в Китае, согласно преданию, несколько тысяч лет назад. Сейчас некоторые рецепты народной медицины находят научное подтверждение — например, недавно учёные открыли в женьшене соединения, способные тормозить развитие остеопороза. В целом восточная народная медицина славится по всему миру. А какие традиции фитотерапии есть в России?

— Лечение различными лекарственными травами на Руси практиковалось на протяжении многих столетий. В XII—XVIII веках развивалась так называемая монастырская фитотерапия. В то же время шло непрерывное накопление и сохранение знаний о травничестве в рамках народной медицины.

В XVIII веке в России стали появляться профессиональные учебные заведения для врачей. Растительные лекарственные средства составляли львиную долю лекарственных препаратов, это видно на примере первых российских общегосударственных фармакопей — перечней официально признанных лекарственных средств и требований к их качеству. Это уже не народная, а вполне официальная медицина. Например, в XIX веке вышел «Русский лечебный травник, или Описание отечественных врачебных растений», его автором был известный врач — хирург Иван Кашинский. XIX век — это век рождения научной фитотерапии, фитофармакологии, клинического исследования свойств лекарственных растений.

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Примерно со второй половины XVII века рецепты народной медицины, в первую очередь фитотерапии, начали собирать учёные-натуралисты. Учёные ездили с экспедициями в отдалённые деревни по всей стране и записывали рецепты травников, которые до этого передавались от поколения к поколению. В каждом регионе, в каждой географической зоне произрастают свои растения, поэтому и традиции фитотерапии отличаются. Полностью аккумулировать эти знания до сих пор не удалось, так как в каждой деревне были свои травники со своими традициями лечения недугов.

— Расскажите, пожалуйста, почему именно в растениях так часто встречаются биологически активные вещества? Верно ли, что они часто служат растениям для защиты от травоядных?

— Биологически активные вещества в растениях очень разнообразны и выполняют огромное количество функций. В целом всем живым организмам свойственны реакции первичного обмена, связанного с энергообменом, — синтез белков, жиров, углеводов и т. д.

Вторичный обмен, или синтез, присущ в основном растениям и грибам — эти реакции приводят к образованию ряда биологически активных соединений. Это органические кислоты, гликозиды, фенольные соединения, алкалоиды, антибиотики и фитонциды, терпены и терпеноиды, эфирные масла.

Кроме того, растения способны вырабатывать гормоноподобные соединения: фитоэстрогены, фитоэкдистероиды. Они играют важную роль для физиологии растений, регулируя их рост и размножение, защиту от насекомых.

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Биологически активные вещества, помимо защиты от травоядных, оберегают растения от неблагоприятных факторов окружающей среды. Поразительно, но у разных частей растений на протяжении всего периода вегетации изменяется химический состав, идёт накопление различных веществ в период бутонизации, цветения, плодоношения, которое зависит в том числе от условий внешней среды. На протяжении всего этого времени растение представляет собой уникальную живую химическую фабрику. Для изучения этих процессов даже существует отдельная научная область — сравнительная фитохимия.

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— В чистом виде лекарственные растения относятся к биологически активным добавкам, а не к лекарственным препаратам. Какое место они находят сегодня в клинической практике?

— Лекарственные растения — это, по своей сути, сырьё, исходный материал, из которого можно произвести препарат — измельчённый сбор трав, экстракт, отдельные компоненты. Конечно, растительных БАДов на рынке представлено намного больше, чем лекарственных средств растительного происхождения. Дело в том, что биологически активные добавки намного быстрее и дешевле регистрировать и выводить на рынок, чем лекарственные препараты. Чтобы лекарство получило регистрацию, оно должно пройти серьёзнейшие клинические испытания, которые докажут эффективность препарата. А для БАДов действуют по большому счёту те же требования, что и для пищевой продукции.

Сейчас врачи в России не имеют права назначать в клинической практике БАДы. В октябре 2023 года была выдвинута законодательная инициатива, согласно которой такая практика может появиться, но пока что этот закон не принят. Разрешить врачам прописывать биологически активные добавки предлагается, чтобы сократить их применение в рамках самолечения. Потому что есть случаи, когда пациенты с онкологией, эндокринными заболеваниями пытаются самостоятельно вылечиться БАДами. Это может закончиться плачевно.

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Как правило, люди без медицинского образования, принимающие фитопрепараты без системного подхода, глубокого понимания патогенеза заболеваний, не знают о возможных побочных эффектах таких добавок. Поэтому будет правильно, если назначать БАДы будут всё-таки врачи. При этом мы отдаём себе отчёт, что будущих врачей нужно для этого обучать основам фитотерапии.

— Обратная, опасная сторона этого явления — когда какие-то специалисты обещают вылечить травами такие серьёзные недуги, как рак, например. При этом у БАДов нередко весьма агрессивный маркетинг. Что вы можете сказать об этом явлении?

— Такие случаи и недобросовестный маркетинг БАДов, разумеется, бросают тень на научную фитотерапию. Потребителя нельзя вводить в заблуждение относительно реальной эффективности БАДов.

Что касается онкологических заболеваний, то у всего медицинского сообщества есть абсолютно чёткая позиция: такой пациент должен наблюдаться у врача-онколога, получать лечение в соответствии с диагнозом. В случае таких серьёзных недугов эксперименты проводить нельзя, рак очень опасен и способен быстро прогрессировать.

Фитотерапия в этом случае не может заменить химиотерапию, лучевую терапию и другие методы из арсенала онкологов. Фитопрепараты могут помочь уменьшить интоксикацию, оказать общеукрепляющее, стресспротекторное действие только дополнительно к основной терапии. Например, можно для поддержки желудочно-кишечного тракта назначить растительные препараты с противовоспалительным, регенерирующим эффектом или растительные гепатопротекторы для облегчения работы печени. Но не более того, заменять противоопухолевую терапию травами ни в коем случае нельзя.

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— В каких случаях фитотерапия может выступать самостоятельно, а не как дополнение к основному лечению?

— Основное назначение фитотерапии — первичная и вторичная профилактика, а также реабилитация. Первичная профилактика направлена на предупреждение заболеваний при наличии факторов риска — например, при генетической обусловленности, в неблагоприятных климатических условиях.

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Вторичная профилактика применяется уже при наличии хронического заболевания, чтобы не допустить его рецидивы. Она дополняет терапию и призвана улучшить состояние органов и систем пациента. Например, фитотерапия может помочь восстановиться после курса антибиотиков — известно много противогрибковых, гастропротекторных, гепатопротекторных, нефропротекторных растений.

Но без основного лечения мы фитотерапию не используем. Пациент всё равно должен наблюдаться у врача-специалиста.

— Что вы можете сказать о фитоэстрогенах, которые сейчас предлагаются производителями БАДов в качестве более безопасной замены синтезированных человеческих гормонов в эндокринологии?

— Заменить человеческие гормоны растительными невозможно. Однако уменьшить отдельные проявления менопаузального периода такими средствами реально. Например, листья шалфея лекарственного эффективны в отношении вегетативных проявлений в этом периоде, улучшают память и когнитивные функции, поддерживают образование эстрадиола в надпочечниках. К тому возрасту, когда человеку назначают приём синтетических эстрогенов, у него обычно накапливается множество сопутствующих заболеваний, при этом фитопрепараты могут использоваться для коррекции побочных эффектов таких проблем. Так, при повышенной раздражительности растительные препараты помогут стабилизировать нервную систему. А некоторые фитопрепараты помогают предупредить развитие остеопороза.

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— Часто отношение к травам достаточно лёгкое, считается, что ими нельзя нанести вред организму. Есть ли в действительности противопоказания в этом случае, а также возможна ли передозировка травяными настойками и отварами?

— Конечно, возможна. На кафедре фитотерапии мы учим относиться к лекарственным растениям также серьёзно, как к лекарственным препаратам. Обязательно нужно учитывать влияние фитопрепаратов на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, есть ряд фитопрепаратов, содержащих горечи, оказывающих сокогонное и (при воспалении слизистой оболочки желудка) раздражающее действие. Также не исключена и индивидуальная непереносимость каких-то компонентов фитопрепарата, например отдельных растений в составе сборов трав. И всё это, конечно, учитывают при назначении врачи-фитотерапевты, которые оценивают эффективность растений и устраняют возможные риски от их применения. Безопасность в фитотерапии не менее важна, чем эффективность.

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— Почему врачи, по крайней мере в России, не так часто назначают лекарственные фитопрепараты? Может быть, имеет смысл расширить применение таких средств в рамках комплексной терапии?

— Пока что в России очень мало врачей, использующих метод фитотерапии в своей работе. На курсе клинической фитотерапии в РУДН мы в рамках последипломного образования повышаем квалификацию врачей в области клинической фитотерапии. Однако мы считаем, что фитотерапию нужно преподавать ещё студентам-медикам, будущим врачам.

Более того, должна быть система государственной поддержки разработки именно лекарственных фитопрепаратов, их производства и внедрения. Для развития этой области есть вся необходимая научная база. В научно-исследовательских организациях учёные отбирают растения и изучают их свойства, идёт определение и изучение оптимальной лекарственной формы, разрабатывается технология производства препарата и проводятся доклинические исследования на экспериментальных животных. К сожалению, только немногие фитопрепараты проходят стадию клинических испытаний, поскольку это очень сложная и дорогая процедура. В результате новые научно обоснованные средства растительного происхождения не доходят до производства, до аптечных полок и в конечном счёте до пациентов.

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— Сегодня лекарственное фитосырьё в основном принимают у населения, люди собирают дикоросы в лесу или же их выращивают на делянках. Возможно ли упростить процесс выпуска фитопрепаратов, наладив производство химических аналогов веществ, которые отвечают за лекарственное действие растений?

— В последние годы на фоне растущего спроса на качественное растительное сырьё возрождается промышленное лекарственное растениеводство. Что касается химических аналогов, то эффективность фитотерапии связана во многом с комплексным, системным подходом к назначению лекарственных растений. Как правило, врач-фитотерапевт формирует определённый комплекс из отдельных растений и/или готовых фитопрепаратов. Например, для поддержания работы желудочно-кишечного тракта при хроническом гастрите нужно использовать обволакивающие, противовоспалительные, витаминные, в ряде случаев сокогонные растения.

А также растения, поддерживающие функции печени и поджелудочной железы, кровоснабжение и регенерацию слизистой оболочки. Если же мы используем фитопрепарат на основе изолированного вещества растительного происхождения, то он при решении комплексной задачи может оказаться неэффективным.

— Подводя итог... Назовите основные плюсы и минусы фитотерапии, как человеку подходить к ней грамотно?

— Что касается плюсов — это доступность и, как правило, дешевизна таких препаратов. У лекарственных растений есть огромный потенциал, большая, особенно доклиническая, научная база, хорошо изучены механизмы действия растений. Но остаются вопросы к индивидуальному подходу при назначении фитопрепаратов, выбору дозы, к качеству растений в случае лекарственного фитосбора.

К сожалению, лекарственные травы чаще всего применяются в рамках самолечения. Это большой риск, особенно если речь идёт о тяжелых заболеваниях. В целом, чтобы правильно применять фитотерапию, этому надо учиться и, конечно, иметь базовое медицинское образование. В этом случае фитотерапия может принести пользу пациентам.