Россияне назвали лечение зубов в числе самых неприятных медицинских процедур
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Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на результаты совместного опроса «СберСтрахования» и «СберСтрахования жизни».
На втором месте оказались хирургические операции — их остерегаются 26% респондентов, на третьем — уколы (23%).
Также в ряду самых неприятных процедур россияне назвали осмотры узких специалистов (11%), МРТ (10%) и сдачу крови из вены (7%).
При этом отмечается, что в 36% случаев страх перед процедурой связан с возможным диагнозом.
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