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Россияне назвали лечение зубов в числе самых неприятных медицинских процедур

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Недавнее исследование показало, что большинство россиян (60%) опасаются медицинских вмешательств. Самый распространённый страх связан с лечением зубов (40%).
Россияне назвали лечение зубов в числе самых неприятных медицинских процедур
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на результаты совместного опроса «СберСтрахования» и «СберСтрахования жизни».

На втором месте оказались хирургические операции — их остерегаются 26% респондентов, на третьем — уколы (23%).

Также в ряду самых неприятных процедур россияне назвали осмотры узких специалистов (11%), МРТ (10%) и сдачу крови из вены (7%).

При этом отмечается, что в 36% случаев страх перед процедурой связан с возможным диагнозом.

Ранее клинический психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров в беседе с НСН дал рекомендации, как справиться с постновогодним стрессом.

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