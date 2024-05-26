Смирнов: украинский дрон атаковал Курскую область, пострадали два человека

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что два человека пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ.

Об этом он написал в Telegram.

«Сегодня со стороны Украины обстрелян посёлок Краснооктябрьский Глушковского района», — сообщил глава региона.

Он уточнил, что получила ранение местная жительница.

Кроме того, из-за атаки украинского дрона в деревне Внезапное Кореневского района получил контузию механизатор, который работал в поле.

Ранее в Минобороны России заявили, что силы ПВО ВС России сбили за ночь 13 украинских БПЛА над Курской и Орловской областями.