Смирнов: украинский дрон атаковал Курскую область, пострадали два человека
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«Сегодня со стороны Украины обстрелян посёлок Краснооктябрьский Глушковского района», — сообщил глава региона.
Он уточнил, что получила ранение местная жительница.
Кроме того, из-за атаки украинского дрона в деревне Внезапное Кореневского района получил контузию механизатор, который работал в поле.
Ранее в Минобороны России заявили, что силы ПВО ВС России сбили за ночь 13 украинских БПЛА над Курской и Орловской областями.