В Минобороны России рассказали о сбитых за ночь беспилотниках ВСУ
- РИА Новости
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сводке ведомства.
Уточняется, что дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено десять БПЛА над территорией Курской области и три БПЛА над территорией Орловской области.
Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили три беспилотника ВСУ над Орловской областью.