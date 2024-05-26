В Минобороны России рассказали о сбитых за ночь беспилотниках ВСУ

Силы ПВО ВС России сбили за ночь 13 украинских БПЛА над Курской и Орловской областями.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сводке ведомства.

Уточняется, что дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено десять БПЛА над территорией Курской области и три БПЛА над территорией Орловской области.

Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили три беспилотника ВСУ над Орловской областью.