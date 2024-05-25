«Не способны изменить ситуацию»: какое оружие США передадут Украине «для отражения натиска» России

Пентагон сообщил о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму в $275 млн. Он включает как боеприпасы для РСЗО HIMARS, так и артиллерийские снаряды, ракеты для противотанкового ракетного комплекса TOW, переносные ПТРК Javelin, высокоточное оружие для авиации и противотанковые мины. В Госдепе уточнили, что ВСУ уже получили оружие из предыдущих траншей и Вашингтон постарается максимально ускорить новые поставки. В свою очередь, в посольстве РФ в США раскритиковали очередные шаги Белого дома по накачке Киева оружием, призвав прекратить попытки «продлить агонию прирученного режима». Аналитики, со своей стороны, ожидают дальнейших попыток обострить ситуацию со стороны Вашингтона. Однако эксперты сомневаются, что американская помощь Украине сможет изменить расклад сил на поле боя.

Пентагон сообщил о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму в $275 млн.

«Анонсированная помощь — это 58-й транш, формируемый при администрации Байдена с августа 2021 года, предусматривающий поставку Украине средств из запасов министерства обороны (США. — RT). Это (также. — RT) пятый пакет помощи в сфере безопасности, формируемый по распоряжению президента, с момента подписания в прошлом месяце закона о дополнительных ассигнованиях в сфере национальной безопасности, включая три пакета помощи в рамках президентских полномочий», — отмечается в заявлении на сайте ведомства.

В министерстве указали, что этот «весомый пакет помощи» предназначен для обеспечения «важнейших нужд» Украины по части безопасности и обороны и что транш стал частью усилий американских властей по содействию Киеву «в отражении натиска России на харьковском направлении».

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Помимо боеприпасов для РСЗО HIMARS, этот пакет включает артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм, 60-миллиметровые миномётные снаряды, ракеты для противотанкового ракетного комплекса TOW, переносные ПТРК Javelin и ручные противотанковые гранатомёты AT-4, высокоточное оружие для авиации и противотанковые мины.

Кроме вооружений, ВСУ получат шлемы, бронежилеты, защитную экипировку, предназначенную на случай химической, биологической или радиологической опасности, а также комплекты запчастей и расходные материалы.

Как уточнили в Госдепе, помощь из предыдущих пакетов уже находится на Украине, и Соединённые Штаты постараются доставить оружие и боеприпасы из нового транша как можно скорее.

«Помощь в рамках предыдущих пакетов уже поступила на передовую, и мы как можно быстрее доставим эту новую помощь, чтобы вооружённые силы Украины могли её использовать для защиты своей территории и украинского народа. Президент Байден ясно дал понять, что Соединённые Штаты и сформированная нами международная коалиция продолжат поддерживать Украину», — говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Реакция Москвы

Стоит отметить, что выделение очередного военного транша Киеву раскритиковал посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов. Он призвал Вашингтон признать ситуацию «на земле» и прекратить попытки «продлить агонию прирученного режима», а также отказаться от иллюзорных планов нанести стратегическое поражение России.

«Сигналы американских властей совершенно понятны. Мира в Европе Вашингтон не хочет. Делает всё, чтобы затянуть конфликт, увеличить человеческие жертвы с российской и украинской стороны, в том числе среди гражданского населения. Показательно: США объявляют о поставках марионеткам смертоносной продукции здешнего ВПК именно в тот день, когда руководство России чётко и однозначно подтвердило готовность к переговорам», — говорится в комментарии Антонова.

По его словам, одновременно американские власти признают, что не намерены «пока что» призывать киевский режим соглашаться на мирное урегулирование.

Владимир Зеленский и Джо Байден

AFP

© Mandel Ngan

«Сигнализируют через СМИ о завершении подготовки пилотов истребителей F-16. Продолжают твердить о якобы защите демократии, хотя лидер преступного режима потерял свою легитимность. Намекают, что могут дать «зелёный свет» на удары ракетами вглубь российской территории», — напомнил дипломат.

Он также указал, что никто в Вашингтоне «даже не задумывается» о будущем российско-американских отношений, перспективы которых в США «продолжают выжигаться».

«Никаких чудес на поле боя»

По мнению экспертов, судя по номенклатуре новой порции вооружений, предоставленных режиму Зеленского, западные покровители готовят Украину к обороне на широком фронте.

«Киев всерьёз обеспокоен наступательными действиями России в Харьковской области и, очевидно, всячески выпрашивает у своих заокеанских союзников средства для сдерживания бронетехники», — пояснил в разговоре с RT кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

Впрочем, он сомневается, что это решит проблему снарядного голода. При этом Фельдман подчеркнул, что продолжение поставок свидетельствует о нацеленности администрации Байдена на дальнейшую эскалацию.

«Главным условием предоставления американской помощи Киеву было начало жёсткой мобилизации. Зеленский таким образом фактически обменивает население своей страны на поставляемые из США ракеты и снаряды. Скорее всего, такой расклад сохранится до того момента, пока в Вашингтоне не поменяется хозяин Белого дома. Однако если Байден потерпит поражение на выборах в ноябре, то в последние месяцы своего президентства постарается сделать прощальный подарок Киеву, максимально снабдив его оружием», — полагает Фельдман.

В свою очередь, руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк пояснил наличие в новом транше Киеву широкого спектра наименований снарядов тем, что Украина испытывает серьёзный дефицит боеприпасов, и это сказывается на ситуации на поле боя.

«То, что в пакете американской помощи главным образом боеприпасы, вполне понятно. Однако вряд ли такая поставка как-то значительно отразится на эффективности действий ВСУ, и уж тем более это не поможет Киеву изменить баланс сил. В ходе военных действий применяется не только артиллерия, но и авиация, и по последнему пункту именно у России абсолютное преимущество. Например, операция ВС РФ под Харьковом началась уже после того, как было принято принципиальное решение о выделении Украины помощи в размере $60 млрд. Но, тем не менее, ничего это ровным счётом не дало, не помогло сдержать российский натиск», — подчеркнул Батюк в комментарии RT.

Он также напомнил, что ранее в США и на Западе возлагали колоссальные надежды на противотанковые комплексы, но ожидания не оправдались.

«То же самое произошло и с другими вооружениями американского или натовского образца, которые ВСУ пытались использовать. Выяснилось, что и с помощью этого оружия войну не выиграть, никаких чудес на поле боя они не произвели», — сказал Батюк.

Специалист также обратил внимание на то, что в процессе доставки военной помощи Киеву могут возникнуть значительные риски, несмотря на обещания США ускорить этот процесс.

«Во время поставки на Украину военные грузы уязвимы перед ВКС РФ. Известно, что западные боеприпасы уничтожались в пути или на складах», — пояснил Батюк.

Пентагон

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Он допустил, что в ближайшей перспективе США сделают ставку на передачу ВСУ боеприпасов и ракет дальнего радиуса действия.

«Возможно, начнут активнее поставлять и стрелковое оружие, и бронетехнику. Но тут нужно понимать, что Соединённые Штаты не могут сосредоточить все свои оборонные ресурсы, в том числе ВПК, только на Украине. Есть ещё конфликт на Ближнем Востоке, и там совершенно неясная ситуация, которая чревата самыми неприятными для американцев последствиями. Есть ещё и Тайвань, про который тоже не надо забывать, там в последние дни обстановка резко обострилась. Так что просто бросить все силы на поддержку Киева Вашингтон себе позволить не может», — рассуждает Батюк.

Тем не менее, как отметил в комментарии RT политолог—американист Малек Дудаков, в ближайшие несколько месяцев можно ожидать, что США своими действиями ещё больше обострят ситуацию. С его точки зрения, следующей мерой может стать уже официальное разрешение со стороны Белого дома использовать те же ракеты ATACMS против таких российских регионов, как Белгородская область.

«К этому всё идёт. Хотя пока администрация Байдена не дала полностью зелёный свет, не исключено, что соответствующее решение может быть принято в ближайшие недели. США продолжают следовать своей стратегии, желая ослабить военный потенциал России. Однако на Западе есть понимание того, что Украина не победит на поле боя, поэтому ей дают вооружения, которые бы создали для РФ проблемы логистического характера: речь об ударах по базам и по системам ПВО. Все эти усилия лишь повысят эскалацию, подогреваемую американцами, но ситуацию на земле они не способны изменить», — заключил Дудаков.