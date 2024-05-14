«ВСУ несут колоссальные потери»: как США пытаются обеспечить Украину средствами ПВО

Соединённые Штаты ведут переговоры со своими союзниками о выделении Украине дополнительных комплексов Patriot, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, уже есть договорённость о поставке ВСУ одной батареи этого ЗРК. При этом Салливан добавил, что Вашингтон пытается добиться отправки Киеву не только Patriot, но и других комплексов. Это заявление прозвучало на фоне сообщений в западных СМИ о критическом состоянии украинской системы ПВО. Как отмечают аналитики, Киев испытывает острую нехватку зенитных установок и боеприпасов к ним, что усугубляет и без того непростое положение ВСУ на фронте.

Вашингтон обсуждает с союзниками возможность передачи Украине дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Каждый день я в том числе занимаюсь тем, что обсуждаю с одним или даже несколькими союзниками поставки большего числа батарей Patriot на Украину. Недавно мы услышали хорошие новости от союзника о поставке одной (батареи. — RT). Мы работаем над тем, чтобы их было больше», — сказал Салливан на брифинге для журналистов.

На уточняющий вопрос о количестве ЗРК, которые могут быть переданы киевскому режиму, он ответил лишь, что «десятки батарей Patriot» (о которых спросил журналист) — это «неверное численное значение» того, сколько батарей США пытаются поставить.

Помощник Джо Байдена добавил, что США работают над отправкой Киеву не только Patriot, но и других систем ПВО.

«Помимо Patriot, мы рассматриваем и другие комплексы, потому что считаем, что некоторые союзники располагают средствами, которыми они могли бы поделиться, а Соединённые Штаты — помочь им в удовлетворении потребностей в плане противовоздушной обороны для восполнения (пробелов в арсеналах. — RT). Обсуждение ведётся, и для нас это приоритетный вопрос», — подчеркнул он.

Джейк Салливан

© AP Photo/Susan Walsh

Салливан не уточнил, какая именно страна уже выразила готовность передать Киеву Patriot, однако ранее стало известно, что направить ВСУ это оружие планирует Германия. Для Берлина это будет третья поставка ЗРК данного типа на Украину.

При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал передачу Patriot непростым решением, потому что бундесвер не обладает большим запасом таких систем. Шольц также выразил надежду, что примеру Берлина последуют другие европейские страны.

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Стоит отметить, что ранее в Берлине заявляли о практически полном исчерпании запасов Patriot для передачи Украине. Об этом, в частности, сообщила в апреле глава МИД республики Анналена Бербок.

В свою очередь, посол Германии на Украине Мартин Егер на днях сказал, что ФРГ в мае передаст Киеву ещё одну систему противовоздушной обороны IRIS-T.

На этом фоне Польша, другой союзник США, заявила, что не сможет поделиться с Украиной комплексами Patriot в обозримой перспективе. Польский президент Анджей Дуда признался, что у Варшавы ещё нет полного комплекта этого ЗРК.

Помощь без прямого участия

Заявления Салливана прозвучали на фоне сообщений в западных СМИ о критическом состоянии системы ПВО Украины. Так, The Wall Street Journal пишет, что показатели украинских систем ПВО значительно снизились по сравнению со временем начала СВО. Главной причиной издание называет нехватку боеприпасов и ЗРК.

Основываясь на публикуемых Киевом данных о перехватах воздушных целей, издание сообщило, что за последние полгода Украина перехватила лишь 46% российских ракет, хотя в течение предыдущих шести месяцев этот показатель якобы составлял 73%. При этом WSJ признаёт, что эти данные нельзя считать полными, поскольку Киев использует статистику в пропагандистских целях.

Одной из причин такого положения дел издание называет наращивание Россией запусков ракет и дронов. Это приводит к истощению запасов зенитных ракет ВСУ. Кроме того, WSJ со ссылкой на украинские источники отмечает, что у Киева осталось незначительное количество систем Patriot — для их пересчёта «хватит пальцев одной руки».

В распоряжении Украины есть множество других систем ПВО, среди которых NASAMS и IRIS-T, но они неэффективны против баллистических и гиперзвуковых ракет, пишет WSJ.

Олаф Шольц

© AP Photo/Ebrahim Noroozi

В этих условиях в Германии начали обсуждать возможность прикрытия Западной Украины с помощью комплексов ПВО, расположенных на территории стран НАТО. Такое предложение, в частности, поддержали представители партий «Союз 90/Зелёные», ХДС и СвДП.

Однако официальный Берлин отверг такую идею. Пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что позиция ФРГ по использованию систем ПВО НАТО для защиты Западной Украины не менялась. Он добавил, что Германия продолжает работать над защитой воздушного пространства Украины, но не допускает прямого участия военных НАТО.

«Украинская армия начинает «сыпаться»

В Вашингтоне отдают себе отчёт в том, что Киев находится в крайне тяжёлой ситуации, поэтому Белый дом давит на партнёров по НАТО, вынуждая их вооружать ВСУ, отметил в беседе с RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

«ЗРК нельзя пойти и купить в магазине. Это комплекс, на производство которого требуется время. Такое оружие на складах не хранится, оно стоит на боевом дежурстве. Поэтому Салливан и в большей степени Энтони Блинкен сейчас давят на союзников США, чтобы они поделились теми комплексами, которые у них есть, потому что самим Штатам уже нечего передать Киеву. И союзники под этим давлением вынуждены делиться», — сказал аналитик.

По словам экспертов, запасы ЗРК ВСУ истощаются из-за активных действий ВС РФ, которые выявляют и уничтожают зенитные установки противника.

«30% средств ПВО, поставленных на Украину Западом, уничтожены нашими средствами поражения. Ещё 15—20% получили различные повреждения и подлежат ремонту. Сокращаются и запасы ракет, которые, кстати, стоят достаточно дорого. Так что ситуация с системами ПВО у ВСУ действительно катастрофическая. Они не только не могут защитить свои объекты и вооружённые силы, но даже не могут снизить ущерб от ударов», — сказал Подберёзкин.

В свою очередь, Павел Фельдман, кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений, отметил, что российские военные, запуская дроны и другие боеприпасы, перегружают системы ПВО противника, благодаря чему ВСУ приходится использовать больше снарядов.

«Зенитные ракеты — это расходный материал, который требуется Украине в огромных количествах. Россия постоянно нагружает системы ПВО противника, вынуждая его тратить неприкосновенные запасы. Киев откровенно признаёт, что ему уже практически нечем отражать атаки с воздуха», — констатировал аналитик в комментарии RT.

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При этом эксперт полагает, что европейские и американские союзники не могут в полной мере удовлетворить растущие потребности Киева в зенитных ракетах и средствах ПВО, поскольку сами не производят их в необходимых количествах.

«Кроме того, оказывая помощь Украине, Запад не намерен понижать уровень собственной защищённости. Все системы Patriot, размещённые на территории ЕС, прикрывают стратегически важные объекты, поэтому снимать их с боевого дежурства ради спасения режима Зеленского было бы весьма опрометчиво», — сказал аналитик.

Алексей Подберёзкин считает, что отсутствие достаточного числа ЗРК серьёзно усугубляет положение ВСУ на фронте.

«ВСУ несут колоссальные потери как в людях, так и в технике. Если сейчас им не будут поставлены системы ПВО, это усугубит нынешние разрушительные для ВСУ процессы: украинская армия начинает «сыпаться», — говорит специалист.

Прокомментировали эксперты и предложение прикрывать воздушное пространство над Западной Украиной с территории стран НАТО. Как полагают специалисты, в теории альянс может это осуществить, однако это существенно повысит риски масштабной эскалации конфликта.

«Теоретически европейцы могут создать над Западной Украиной своеобразный купол безопасности. Однако они не торопятся это делать, поскольку опасаются нанесения ракетных ударов со стороны России по их аэродромам, радарам и пусковым установкам ПВО. Наиболее последовательна в этом вопросе Германия. Позиция Берлина не меняется: он готов помогать Киеву оружием, но сам вступать в конфликт не намерен», — резюмировал Павел Фельдман.