Блинкен: Запад понимает, что не может терять время при доставке вооружений Киеву

Страны Запада осознают недопустимость задержек при предоставлении военной помощи Украине, в скором времени на поле боя поступит намного больше вооружений.

С таким заявлением выступил в Киевском политехническом институте госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы знаем, что время не ждёт. Поэтому лишь через минуту после того, как конгресс одобрил огромный пакет помощи, президент (США Джо. — RT) Байден отправил на Украину боеприпасы и бронетехнику, ракеты и средства противовоздушной обороны», — цитирует его ТАСС.

Также в ходе своего выступления госсекретарь США заявил, что для Киева наступил критический этап СВО.