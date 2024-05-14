RT в Telegram
Подпишись

Блинкен: Запад понимает, что не может терять время при доставке вооружений Киеву

Короткая ссылка
Страны Запада осознают недопустимость задержек при предоставлении военной помощи Украине, в скором времени на поле боя поступит намного больше вооружений.
Блинкен: Запад понимает, что не может терять время при доставке вооружений Киеву
  • AP
  • © Brendan Smialowski

С таким заявлением выступил в Киевском политехническом институте госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы знаем, что время не ждёт. Поэтому лишь через минуту после того, как конгресс одобрил огромный пакет помощи, президент (США Джо. — RT) Байден отправил на Украину боеприпасы и бронетехнику, ракеты и средства противовоздушной обороны», — цитирует его ТАСС.

Также в ходе своего выступления госсекретарь США заявил, что для Киева наступил критический этап СВО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить