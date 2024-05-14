Блинкен: Запад понимает, что не может терять время при доставке вооружений Киеву
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С таким заявлением выступил в Киевском политехническом институте госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы знаем, что время не ждёт. Поэтому лишь через минуту после того, как конгресс одобрил огромный пакет помощи, президент (США Джо. — RT) Байден отправил на Украину боеприпасы и бронетехнику, ракеты и средства противовоздушной обороны», — цитирует его ТАСС.
Также в ходе своего выступления госсекретарь США заявил, что для Киева наступил критический этап СВО.