Шольц: решение о поставке ВСУ ещё одной системы ПВО Patriot было трудным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц признал, что решение о поставке Киеву третьей системы ПВО Patriot далось Берлину с трудом.

Соответствующее заявление было сделано на совместной пресс-конференции в Стокгольме с главами правительств Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции, пишет ТАСС.

«Это было непростое решение, потому что у нас их [ЗРК Patriot] не так уж много. Но было важно это сделать», — сказал Шольц.

Канцлер ФРГ также выразил надежду на то, что остальные европейские страны последуют примеру Берлина.

Ранее Шольц призвал быть готовыми к тому, что вооружённый конфликт на Украине «продлится дольше, чем хотелось бы».