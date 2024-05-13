Шольц: решение о поставке ВСУ ещё одной системы ПВО Patriot было трудным
- AP
Соответствующее заявление было сделано на совместной пресс-конференции в Стокгольме с главами правительств Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции, пишет ТАСС.
«Это было непростое решение, потому что у нас их [ЗРК Patriot] не так уж много. Но было важно это сделать», — сказал Шольц.
Канцлер ФРГ также выразил надежду на то, что остальные европейские страны последуют примеру Берлина.
Ранее Шольц призвал быть готовыми к тому, что вооружённый конфликт на Украине «продлится дольше, чем хотелось бы».