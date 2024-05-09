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Шольц: конфликт на Украине продлится дольше желаемого

Шольц призвал быть готовыми к затяжному конфликту на Украине

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Немецкий канцлер Олаф Шольц призвал быть готовыми к тому, что вооружённый конфликт на Украине «продлится дольше, чем хотелось бы».
Шольц: конфликт на Украине продлится дольше желаемого
  • AP

Его слова передаёт немецкий портал Tagesschau

«Нам всем ясно... мы должны быть готовы к тому, что эта война продлится дольше, чем нам хотелось бы», — заявил Шольц. 

При этом канцлер призвал страны Европы передать Киеву дополнительные систем ПВО Patriot.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что киевские власти «за две недели» проиграют вооружённый конфликт без поставок оружия Запада.

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