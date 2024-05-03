Боррель предрёк Украине поражение без поставок Запада «за две недели»
Соответствующее заявление он сделал во время выступления в Великобритании с лекцией.
«Я знаю, как можно закончить войну на Украине. Это можно сделать за пару недель — просто прекратить поставки», — цитирует его РИА Новости.
По словам Борреля, без поставок Украина сдастся «и война закончится».
ОН отметил, что не хочет, чтобы конфликт закончился так, и надеется, что «многие в Европе тоже этого не хотят».
Ранее Владимир Зеленский признал, что ВСУ потерпят поражение без помощи США.