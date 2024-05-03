Боррель предрёк Украине поражение без поставок Запада «за две недели»

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предрёк киевским властям поражение без поставок оружия Запада «за две недели»

Соответствующее заявление он сделал во время выступления в Великобритании с лекцией.

«Я знаю, как можно закончить войну на Украине. Это можно сделать за пару недель — просто прекратить поставки», — цитирует его РИА Новости.

По словам Борреля, без поставок Украина сдастся «и война закончится».

ОН отметил, что не хочет, чтобы конфликт закончился так, и надеется, что «многие в Европе тоже этого не хотят».

Ранее Владимир Зеленский признал, что ВСУ потерпят поражение без помощи США.