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Боррель предрёк Украине поражение без поставок Запада «за две недели»

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предрёк киевским властям поражение без поставок оружия Запада «за две недели»

Соответствующее заявление он сделал во время выступления в Великобритании с лекцией.

«Я знаю, как можно закончить войну на Украине. Это можно сделать за пару недель — просто прекратить поставки», — цитирует его РИА Новости.

По словам Борреля, без поставок Украина сдастся «и война закончится».

ОН отметил, что не хочет, чтобы конфликт закончился так, и надеется, что «многие в Европе тоже этого не хотят».

Ранее Владимир Зеленский признал, что ВСУ потерпят поражение без помощи США.

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