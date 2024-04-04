Экзистенциальный конфликт: почему на Западе заговорили о наступлении предвоенного времени

Глава Минобороны Великобритании заявил, что мир перешёл от послевоенного порядка к предвоенному. Об этом Грант Шэппс написал в статье, приуроченной к 75-летию НАТО. Министр отметил, что главная угроза для Запада исходит от России, Китая, Ирана и КНДР, которые, по его мнению, всё чаще объединяют свои усилия. В связи с этим Шэппс призвал Запад усилить поддержку Украины, увеличить военный бюджет и нарастить инвестиции в военную промышленность. Ранее о том, что Европа находится в предвоенном состоянии, говорил премьер-министр Польши Дональд Туск. По словам аналитиков, подобные высказывания свидетельствуют о попытках милитаризации на Западе, хотя общественное мнение в этих странах пока не готово к такому процессу. В связи с этим политики используют тему возможной мировой войны, чтобы продавить изменение структуры бюджета, полагают эксперты.

Британский министр обороны Грант Шэппс заявил, что мир вошёл в предвоенный период. Такой тезис содержится в его статье для газеты The Daily Telegraph, приуроченной к 75-летию со дня основания НАТО.

«Сегодня мы вновь должны срочно задуматься о будущем альянса. Мы перешли от послевоенного миропорядка к предвоенному», — отметил он.

Тревогу у министра вызывают действия России, Китая, Ирана и КНДР. «Эти злонамеренные державы всё чаще объединяются, и наша демократия оказывается у них под прицелом», — пишет Шэппс.

В этих условиях глава Минобороны призвал страны НАТО нарастить военные расходы, превысив нынешнюю норму альянса в 2% ВВП.

«Прошло десять лет с того момента, как союзники по НАТО договорились о выделении 2%, и нам следует превысить этот уровень, чтобы укреплять нашу оборону. Однако некоторые страны по-прежнему не соблюдают даже 2%-ный показатель. Так больше продолжаться не может. Мы не имеем права играть в русскую рулетку с нашим будущим», — заявил он.

Грант Шэппс

AP

© Kirsty Wigglesworth

Кроме того, Шэппс призвал Запад увеличить инвестиции в оборонную промышленность и значительно усилить поддержку Украины.

Ранее глава МИД страны Дэвид Кэмерон, выступая в Брюсселе на конференции, посвящённой будущему НАТО, также подчеркнул необходимость поддержки Украины. По его мнению, Запад не должен позволить России одержать победу в конфликте, так как в противном случае НАТО якобы ждёт мрачное будущее, а также будет поставлена под сомнение способность альянса осуществлять коллективную самооборону.

«В Европе нет предвоенной ситуации»

Стоит отметить, что предвоенной нынешнюю эпоху ранее назвал и премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Самое тревожное сейчас то, что возможен буквально любой сценарий. Такой ситуации мы не переживали с 1945 года. Я знаю, это звучит удручающе, особенно для людей молодого поколения, но нам нужно морально привыкнуть к новой эпохе. Мы живём в предвоенную эпоху. Я не преувеличиваю, с каждым днём это всё очевиднее», — сказал он в интервью El País.

По его мнению, Европе необходимо уделить больше внимания оборонной сфере. При этом целью наращивания усилий в этой области не является достижение военной автономии от США или создание параллельных НАТО структур, уточнил политик. Туск пояснил, что это необходимо для того, чтобы Европа лучше использовала свой потенциал.

Дональд Туск

AP

© Ebrahim Noroozi

Посол России в Великобритании Андрей Келин назвал преувеличением подобные заявления западных политиков.

«В Европе нет предвоенной ситуации, а есть проблема между Россией и Украиной, которая должна быть решена. Всё остальное — это чистой воды домыслы», — приводит его слова ТАСС.

Как напомнил дипломат, руководство РФ ранее подчёркивало, что Москва не стремится вступать в конфликт с НАТО. Об этом, в частности, в феврале этого года завил Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию РФ. В своём выступлении президент напомнил, что Запад сам спровоцировал конфликты на Украине, Ближнем Востоке и в других регионах мира и «продолжает лгать».

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«Теперь вот без всякого смущения заявляют, что Россия якобы собирается напасть на Европу. Просто... несут бред какой-то. При этом сами выбирают цели для нанесения ударов по нашей территории, выбирают наиболее эффективные, как они думают, средства поражения. Заговорили о возможности отправки на Украину натовских военных контингентов», — констатировал Путин.

Так российский лидер прокомментировал слова ряда западных политиков о том, что РФ якобы может в будущем напасть на европейские страны. С подобными заявлениями выступали министр обороны Норвегии, представители военного командования Нидерландов и Бельгии, генеральный инспектор бундесвера, генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент США Джо Байден.

На этом фоне в западном общественно-политическом пространстве постоянно ведутся разговоры о необходимости увеличения финансирования вооружённых сил и даже о возврате к обязательному призыву в армию. Повторное введение срочной службы обсуждается в Польше и ФРГ, а в Латвии эта мера была реализована ещё в 2023 году.

«Готовы идти на крайние меры»

По словам кандидата политических наук доцента Академии труда и социальных отношений Павла Фельдмана, заявления Шэппса и Туска могут свидетельствовать о том, что в НАТО действительно готовятся к войне.

«Речь идёт не столько о нагнетании истерии, сколько о привычном для военных привлечении внимания к своим ведомствам, к проблеме обороноспособности Европы. Главный интерес НАТО сейчас заключается в качественном переосмыслении бюджетной политики всех западных стран с тем, чтобы они выделяли гораздо больше средств на оборону. Причём можно констатировать, что, педалируя тему возможной мировой войны, им впервые удалось продавить эту инициативу — богатые европейские государства сейчас урезают социальные статьи расходов в своих бюджетах и начинают тратить больше на армию», — отметил собеседник RT.

Британские военные

AFP

© Wojtek RADWANSKI

Фельдман полагает, что высокопоставленные натовские руководители пытаются «встряхнуть» политические элиты своих стран, используя проверенные «пугалки» в лице России, Ирана и других государств, которые не вписываются в условный «золотой либерально-демократический стандарт».

«Пугать чем-то чужим, не соответствующим своей собственной культуре, — это довольно распространённый политико-манипулятивный приём. Западные военные освоили его ещё в середине XX века и успешно применяют сейчас», — констатировал специалист.

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Павел Фельдман также полагает, что в данный момент можно говорить о фактической ремилитаризации Запада.

«Запад понял, насколько сильно он отстал в развитии своей армии и ВПК. Отстал, потому что поверил в своё могущество, в то, что уже никогда никакое государство, никакой международный альянс не решится бросить ему вызов. Европейцам действительно предстоит милитаризация, которая будет сопровождаться ухудшением качества их жизни, протестами. Но, видимо, прикрывание идеей надуманного столкновения с Россией заставит их отказаться от тех благ, к которым они привыкли, в пользу нужд армии», — констатировал политолог.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский назвал заявления Шэппса и Туска «голосом партии войны».

«Это голос той партии на европейской политической сцене, которая сознательно ведёт к большой войне между Западом и Россией, раскручивая третью мировую. Многие на Западе в отчаянии. Это связано не с Украиной и Россией, а с тем, что Запад теряет своё прежнее значение в мире, своё влияние. И там всё больше приближаются к пониманию того, что успех России на Украине станет сногсшибательным ударом для Запада. Соответственно, этот конфликт из регионального для НАТО перерос в экзистенциальный. Поэтому на Западе очень много людей готовы идти на крайние меры и не боятся третьей мировой войны», — сказал эксперт в комментарии RT.

При этом Неменский считает, что западное общество пока не готово к такой милитаризации.

«Хуже всего ситуация с общественным мнением. Нынешние западные нации не хотят вновь оказаться в ситуации мировой войны. Если вспомнить начало Первой мировой, когда был милитаристский угар, когда у многих европейских наций было очень оптимистичное восприятие её будущих итогов, то сейчас нет ничего подобного. Поэтому для того, чтобы развернуть Запад на военное противостояние с Россией, партии войны требуется довольно большая программа по переформатированию европейского общественного мнения, да и американского тоже», — резюмировал аналитик.