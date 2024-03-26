Атомные инвестиции: как Британия намерена развивать силы ядерного сдерживания

Великобритания будет вкладывать дополнительные средства в укрепление своих сил ядерного сдерживания и атомной энергетики, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Риши Сунака. В частности, Лондон к 2030 году направит £763 млн на подготовку кадров для этой отрасли. В свою очередь, Минобороны страны сообщило о разработке новой ядерной боеголовки и развитии флота АПЛ. По словам аналитиков, Великобритания после холодной войны мало внимания уделяла развитию собственного ядерного потенциала и теперь вынуждена навёрстывать упущенное.

Великобритания будет вкладывать дополнительные средства в укрепление собственных сил ядерного сдерживания. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Риши Сунака.

«В более опасном и конкурентном мире как никогда важную роль играет постоянное британское ядерное сдерживание на море... Именно поэтому мы инвестируем в Барроу-ин-Фернесс, где производятся британские подводные лодки, а также в рабочие места и профессиональные навыки будущего в процветающей ядерной отрасли Великобритании», — приводит ведомство заявление Сунака.

В канцелярии подчеркнули, что Лондон намерен также развивать атомную энергетику, которая обеспечивает «потребителей более дешёвой и чистой энергией».

Риши Сунак

AP

© Kirsty Wigglesworth

Стоит отметить, что в 2023 году сообщалось о планах британского кабмина вслед за Евросоюзом объявить ядерную энергетику зелёной, чтобы привлечь в эту отрасль частные инвестиции. Ранее в 2021 году британский Минфин исключил энергию атома из так называемой зелёной финансовой стратегии, предусматривающей льготы для финансирования экологически чистых источников энергии.

Как отметили в канцелярии Сунака, для развития ядерной отрасли Британии потребуется на 50% больше высококвалифицированных работников. Для решения этой проблемы Лондон намерен к 2030 году совместно с частными компаниями инвестировать не менее £763 млн ($962 млн) в подготовку кадров. Ожидается, что эти и другие меры позволят создать 40 тыс. рабочих мест к концу десятилетия. В дополнение к этому британское правительство планирует вложить более £200 млн ($250 млн) в благоустройство города Барроу-ин-Фернесс на севере Англии, где сосредоточены мощности по производству подлодок.

Лейбористская оппозиция уже заявила, что полностью поддержит эти планы кабмина Сунака.

По мнению сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, несмотря на протесты зелёных и продолжительные дискуссии на Западе о вреде атомной энергетики, сегодня Британия и ЕС не имеют других вариантов для выработки электроэнергии.

«У стран, зависимых от углеводородов, нет иных вариантов, кроме как вкладываться в атомную энергетику. По этому пути пойдёт весь мир. Потому что будущее за атомной энергетикой. Тем более это касается стран, у которых нет собственных ресурсов», — отметил специалист в комментарии RT.

Атомные дредноуты и сломанные авианосцы

Напомним, Великобритания входит в клуб ядерных держав. Главным элементом ядерного сдерживания Лондона является подводный флот. По данным организации «Международная кампания за запрещение ядерного оружия» (ICAN), на сегодняшний день Британия располагает арсеналом из 225 боеголовок.

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В последние годы Лондон предпринимает усилия по укреплению своего ядерного потенциала. Так, в 2021-м при премьер-министре Борисе Джонсоне Соединённое Королевство объявило о первом за долгие годы увеличении лимита на размер своего ядерного арсенала. Вместо сокращения ядерных запасов до 180 боеголовок к середине 2020-х годов, как планировалось ранее, Лондон был намерен нарастить свои запасы до 260 боеголовок.

Эту политику продолжает и правительство Сунака. 25 марта вслед за заявлением канцелярии премьер-министра об инвестициях в атомную отрасль Министерство обороны Великобритании опубликовало Директивный документ по оборонному ядерному комплексу, в котором перечислены шаги, которые намерен предпринять Лондон для дальнейшего развития сил сдерживания. В документе, в частности, отмечается, что королевство ведёт «разработку новой суверенной британской ядерной боеголовки для замены старых, одновременно поддерживая существующий арсенал».

Также сообщается, что Лондон проводит «рекапитализацию ключевых элементов» инфраструктуры, чтобы модернизировать военно-морские базы и производственные процессы, «содействуя росту с учётом прогнозируемых потребностей флота и его требований в плане вооружений».

Параллельно с этим Британия пытается развивать программу по строительству АПЛ. Одним её из ключевых элементов является создание субмарин типа Dreadnought, которые должны прийти на смену подлодкам класса Vanguard. Согласно планам, «дредноуты», как и их предшественники, будут оснащаться межконтинентальными баллистическими ракетами Trident II D5. Стоимость программы оценивается в £31 млрд ($39,2 млрд). Модернизация ракет Trident II D5 в этот пакет не входит, поскольку Британия получает их от США.

Минобороны также сообщило, что программа по строительству подлодок класса Astute, оснащённых конвенциональным оружием, находится на финальной стадии реализации. Кроме того, Лондон занимается созданием перспективных подлодок SSN-AUKUS, которые в будущем заменят Astute. Субмарины этого проекта будут строиться как для самого королевства, так и для Австралии в рамках созданного в 2021 году военного блока AUKUS (Австралия, Великобритания, Соединённые Штаты).

Авианосец HMS Queen Elizabeth

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© Andrew Milligan/PA Images

Несмотря на эти меры, в британских СМИ регулярно поднимается тема плачевного состояния королевского флота. В феврале пресса вновь обратилась к этому вопросу после скандала с неудачным тестовым запуском ракеты Trident II с атомной подводной лодки HMS Vanguard. Снаряд, который должен был пролететь 6 тыс. км и поразить цель в центральной части Атлантики между Бразилией и Западной Африкой, упал рядом с запустившей его АПЛ. Причём в тот момент на судне находились министр обороны Грант Шэппс и глава ВМС адмирал Бен Ки.

СМИ регулярно публикуют сообщения и о поломках британских авианосцев. Так, в феврале этого года Times назвала унижением для Британии выход из строя крупнейшего авианосца страны HMS Queen Elizabeth. Из-за поломки корабль не смог участвовать в учениях НАТО Steadfast Defender. Вместо него на манёвры отправился авианосец HMS Prince of Wales, который в 2022 году тоже сломался накануне манёвров с США и Канадой.

«Тесное взаимодействие с США»

По словам аналитиков, после окончания холодной войны Великобритания, как и США, мало уделяла внимания развитию своего ядерного потенциала. В результате сегодня стране приходится навёрстывать упущенное.

«Такая ситуация не только в Великобритании. Франция и США тоже нуждаются в модернизации своего ядерного потенциала. После распада СССР Запад расслабился. Они тратили деньги не на модернизацию, а на военные интервенции по всему миру. США и Британия дуэтом выступали в этом деле. У них были другие приоритеты», — констатировал Константин Блохин.

Запуск подлодкой ВМС США ракеты Trident II

globallookpress.com

© U.S. Navy /Mass Communication Specialist 2nd Class Thomas Gooley

Аналогичного мнения придерживается и эксперт РИСИ Сергей Ермаков.

«У Великобритании есть серьёзные проблемы, особенно в ядерном аспекте. Это довольно острая проблема, учитывая те амбициозные планы по расширению арсеналов, которые ранее были озвучены Борисом Джонсоном», — сказал специалист в комментарии RT.

Эксперты отмечают, что Великобритания испытывает трудности и с развитием военно-морских сил, в том числе с набором новобранцев. В частности, телеканал Sky News в прошлом году сообщал, что число желающих служить в подводном флоте страны снижается.

«Для Великобритании статус морской державы считается очень важным. Но они имеют ряд трудностей в этой области, в том числе с финансированием», — говорит Сергей Ермаков.

По мнению Константина Блохина, нынешнее состояние ВМС Британии не позволяет рассматривать эту страну как самостоятельную силу на мировой арене.

«Главная морская держава в мире на сегодняшний день — это США. Догнать или перегнать Америку у Британии не получится, не стоит даже об этом думать. Поэтому единственная возможная стратегия Великобритании в этой ситуации — тесное взаимодействие с США. Пытаться играть «первым номером» у них не получится, в этом нет никакого смысла», — резюмировал специалист.