«Военная истерия»: почему в Евросоюзе заговорили о возврате срочной службы в армии

Глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера предложил начать в обществе обсуждение возврата к обязательной военной службе. По его словам, призыв в армию мог бы осуществляться в том числе в сферах логистики, планирования и кибербезопасности. Ранее с аналогичными предложениями выступили президент Латвии Эдгар Ринкевич и глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. По словам аналитиков, наличие подобных дискуссий в странах ЕС свидетельствует о милитаризации Запада.

Польскому обществу необходимо начать обсуждение возврата к обязательной службе в армии. Об этом в эфире YouTube-канала This is IT заявил глава Бюро национальной безопасности (БНБ) Польши Яцек Севера.

БНБ подчиняется президенту республики Анджею Дуде и участвует в формировании политики страны в сфере безопасности.

«В Польше необходимо начать дискуссии об обязательной военной службе. Я не до конца понимаю, почему для нас эта дискуссия так трудна», — приводит ТАСС слова Севера.

Он предположил, что неприятие этой темы в обществе может быть связано с якобы негативным опытом времён Польской Народной Республики, когда призыв в армию, по его словам, осуществлялся по советскому образцу.

Севера считает, что дебаты об обязательной военной службе должны иметь широкий характер. По мнению главы БНБ, служба по призыву — это «не только бег с автоматом». С точки зрения Северы, сегодняшняя армия в Польше — это место, где можно реализоваться в разных областях, не участвуя при этом в боевых действиях.

«Сферы логистики, планирования, обслуживания сложного вооружения, войны в киберпространстве — это зоны, далёкие от линии фронта», — сказал Севера.

Глава БНБ считает, что поляки должны понимать, что «быть гражданином — это не значит только получать, участвовать в рынке труда, а в случае войны — уехать (за границу. — RT)». Чиновник также признал, что при начале военного конфликта выезд из Польши для мужчин призывного возраста «будет затруднён».

Напомним, обязательная военная служба по призыву была отменена в Польше в 2009 году в связи с переходом армии на контрактную основу.

Дискуссия набирает обороты

Стоит отметить, что призывы вернуться к различным видам обязательной службы в Европе в последнее время звучат всё чаще. Так, 25 марта о необходимости такой меры в интервью газете Financial Times заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич.

«Есть потребность в серьёзном обсуждении вопроса воинской повинности», — сказал он.

Ринкевич добавил, что Европе нужно возвращаться к уровню военных расходов времён холодной войны.

«Что касается большинства стран — союзников НАТО, то мы должны быть честными: нам нужно вернуться к уровню расходов времён холодной войны. И для многих он составлял более 2%», — заявил политик.

Как напоминает Financial Times, сама Латвия вернулась к службе по призыву в 2023 году. Шаги в этом направлении предпринимает и Швеция — в начале 2024 года Стокгольм возобновил гражданскую службу по призыву. На государственную службу планируется рекрутировать граждан, которые прошли подготовку для работы в спасательных службах и сфере электроснабжения.

В Литве к срочной службе вернулись ещё в 2015 году. Сначала это было сделано на временной основе, однако затем призыв стал постоянным. Сейчас в республике обсуждается возможность расширения набора в армию.

В свою очередь, в Дании, в которой призыв не прекращался, в прошлом месяце предложили распространить его и на женщин. Сходные дискуссии идут и в ФРГ. Так, в начале марта журнал Der Spiegel со ссылкой на внутренний документ немецкого Минобороны сообщил, что глава ведомства Борис Писториус намерен добиться принципиального решения о возвращении в стране обязательного воинского призыва до выборов в парламент, которые пройдут осенью 2025 года.

По данным издания, министр распорядился предоставить до 1 апреля варианты несения военной службы, которые бы соответствовали нынешней ситуации с безопасностью.

Сам Писториус ещё в декабре 2023 года назвал отмену призыва ошибкой. Он признал, что повторное введение воинской обязанности столкнётся со значительными конституционными и структурными проблемами, но вместе с тем подчеркнул, что «дискуссия об этом будет набирать обороты».

Министр добавил, что немцы должны быть готовы к переменам в менталитете в целом — времена мирных дивидендов и низких расходов на оборону прошли.

Аналогичные дискуссии ведутся во Франции и в Британии, однако там чиновники пока не призывают всерьёз рассмотреть возврат к всеобщей воинской повинности.

Так, глава британского Минобороны Грант Шэппс заявил в феврале этого года, что Лондон не планирует создавать призывную армию. По его словам, королевство могло бы прибегнуть к такой мере только в случае мировой войны.

В свою очередь, министр Вооружённых сил Франции Себастьян Лекорню назвал возобновление в республике обязательного призыва на военную службу бесполезным в нынешних реалиях.

Вместо этого, сообщил он, Франция может прибегнуть к созданию добровольческих резервов. По его словам, армия собирается провести эксперимент с заключением коротких контрактов — на четыре-пять месяцев, чтобы добровольцы могли получить представление о военной профессии и пройти соответствующую подготовку. После этого они при необходимости смогут остаться в вооружённых силах или стать резервистами.

«Ослабляют себя экономически»

По словам аналитиков, дискуссии о возврате призыва свидетельствуют о раздувании на Западе военной истерии.

«Это, конечно же, нагнетание военной истерии — в этом нет сомнений. Кроме того, они пытаются такой риторикой запугать нас — в ЕС совершено определённо ставится такая задача», — сказал в беседе с RT главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.

Аналитик полагает, что многие страны в ЕС пока не готовы к издержкам, связанным с введением военного призыва.

«В ЕС многие готовы служить по контракту и получать хорошие деньги. Но призывная армия в Евросоюзе сегодня не воспринимается позитивно. Кроме того, это очень дорого», — констатировал эксперт.

Учитывая возможные трудности, говорит Николай Межевич, возврат европейских государств к призывной армии сегодня выглядит маловероятным.

«Дело в том, что им в реальности никто не угрожает, поэтому им эта служба призывная не нужна. Но если они хотят допустить эту ошибку, то мы не должны им мешать. Пускай ослабляют себя экономически», — сказал политолог.

Несколько иной точки зрения придерживается ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский. По его словам, регулярные вбросы в информационное пространство заявлений про возврат призыва являются подготовкой общества к принятию «непопулярных решений».

«В прессу всё это попадает неслучайно — это подготовка общественного мнения. Конечно, в ближайшем будущем европейские правительства вряд ли на это пойдут. Но важно, что ЕС такую перспективу для себя не исключает. Значительная часть политического сообщества Евросоюза считает нужным готовиться к масштабной войне с Россией и в связи с этим обсуждает программу ускоренной милитаризации европейских стран. Это касается многих аспектов жизни, в том числе срочной военной службы», — сказал специалист в комментарии RT.

Олег Неменский также подчеркнул, что в Польше и странах Прибалтики общественное мнение уже подготовлено к подобной милитаризации.

«Общество в этих странах по сравнению с остальным ЕС к таким решениям готово больше всего, потому что там антироссийская истерия поддерживается давно. Страхи перед скорым нападением российской армии там распространялись даже в 1990-е годы, поэтому население с пониманием отнеслось бы к таким решениям, как введение обязательной службы. Хотя возобновление масштабного призыва также повлекло бы и отток населения из этих государств», — резюмировал эксперт.