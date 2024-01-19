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В Швеции возобновляется гражданская служба по призыву

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Власти Швеции возобновили гражданскую службу по призыву, на государственную службу призовут граждан, которые прошли подготовку для работы в спасательных службах и сфере электроснабжения.
В Швеции возобновляется гражданская служба по призыву
  • Gettyimages.ru

Министр гражданской обороны страны Карл-Оскар Болин заявил, что кадровое обеспечение должно быть соблюдено, чтобы специалисты «социального значения» могли работать даже в случае «повышенной готовности и войны».

В начале января главнокомандующий ВС Швеции Микаэль Бюден и министр гражданской обороны страны Карл-Оскар Булин призвали граждан готовиться к возможной войне.

Вместе с этим премьер Швеции Ульф Кристерссон назвал чрезмерными реакции в стране на предупреждение о возможности войны и необходимости подготовки к ней. По его словам, «сейчас ничто не говорит о том, что война уже на пороге».

Посольство России призвало власти Швеции прекратить доводить собственное население до паранойи.

Финский премьер-министр Петтери Орпо при этом сообщил, что Россия не представляет угрозы для Финляндии, а финны «спят по ночам спокойно».

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