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Премьер Орпо: Россия не представляет угрозы для Финляндии

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На текущий момент Россия не представляет угрозы для Финляндии, финны «спят спокойно», заявил премьер-министр страны Петтери Орпо.
Премьер Орпо: Россия не представляет угрозы для Финляндии
  • AP

На пресс-конференции в Стокгольме по результатам встречи с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен он отметил, что европейским странам и НАТО нужно готовиться к любым сценариям.

«Я не вижу непосредственной военной угрозы Финляндии со стороны России. Мы в Финляндии спим по ночам спокойно, потому что мы хорошо подготовлены», — приводит РИА Новости слова Орпо.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор выразил мнение, что США используют Финляндию, чтобы спровоцировать конфликт с Россией.

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