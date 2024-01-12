Макгрегор: США используют Финляндию, чтобы спровоцировать конфликт с Россией
Об этом он написал в соцсети Х.
По словам полковника, Вашингтон уже отправил часть своих сил в Финляндию.
«И я подозреваю, что, если нам позволят, мы разместим ракеты в этой стране», — добавил Макгрегор.
По его мнению, это превращает Финляндию в «магнит для нападения».
Ранее кандидат в президенты Финляндии, бывший премьер-министр Александр Стубб заявил, что не собирается в случае избрания поддерживать политические отношения с руководством России до завершения конфликта на Украине.
Также в RealClearDefence сообщили, что Финляндия может получить американское оружие.