Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор выразил мнение, что США провоцируют военный конфликт с Россией, размещая оружие в Финляндии.

Об этом он написал в соцсети Х.

По словам полковника, Вашингтон уже отправил часть своих сил в Финляндию.

«И я подозреваю, что, если нам позволят, мы разместим ракеты в этой стране», — добавил Макгрегор.

По его мнению, это превращает Финляндию в «магнит для нападения».

Ранее кандидат в президенты Финляндии, бывший премьер-министр Александр Стубб заявил, что не собирается в случае избрания поддерживать политические отношения с руководством России до завершения конфликта на Украине.

Также в RealClearDefence сообщили, что Финляндия может получить американское оружие.