Кандидат в президенты Финляндии заявил, что не будет общаться с властями России
Об этом информирует РИА Новости.
«В политическом плане не будет никаких отношений с президентом России или российским политическим руководством», — цитирует Стубба агентство.
При этом он отметил, что не хотел бы ухудшения дипломатических связей с Москвой.
Однако, по его словам, Россия сейчас «не является основным направлением внешней политики Хельсинки».
Ранее Финляндия продлила закрытие границы с Россией до 11 февраля.
Также в RealClearDefence сообщили, что Финляндия может получить американское оружие.
Кроме того, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США могут разместить ракеты в Финляндии, чтобы спровоцировать Россию на ответ.