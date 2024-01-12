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Кандидат в президенты Финляндии заявил, что не будет общаться с властями России

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Кандидат в президенты Финляндии от правящей Коалиционной партии, бывший премьер-министр Александр Стубб заявил, что не собирается в случае избрания поддерживать политические отношения с руководством России до завершения конфликта на Украине.

Об этом информирует РИА Новости.

«В политическом плане не будет никаких отношений с президентом России или российским политическим руководством», — цитирует Стубба агентство.

При этом он отметил, что не хотел бы ухудшения дипломатических связей с Москвой.

Однако, по его словам, Россия сейчас «не является основным направлением внешней политики Хельсинки».

Ранее Финляндия продлила закрытие границы с Россией до 11 февраля.

Также в RealClearDefence сообщили, что Финляндия может получить американское оружие.

Кроме того, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США могут разместить ракеты в Финляндии, чтобы спровоцировать Россию на ответ.

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