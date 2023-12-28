Ульянов: в случае эскалации между НАТО и Россией первой пострадает Финляндия

В случае военной эскалации между Россией и НАТО пострадает в первую очередь Финляндия.

С таким заявлением выступил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, Финляндия жила «спокойно» и неожиданно оказалась между Россией и НАТО, как составная часть альянса.

«Но они же соседствуют с нами, и не дай Бог, если какое-то обострение, то в первую очередь пострадает сама Финляндия. Очень этого бы не хотелось, конечно», — сказал Ульянов.

Ранее в Минобороны Финляндии заявили, что между Россией и Западом начинается новая холодная война.

Также сообщалось, что посла Финляндии вызвали в МИД России из-за оборонного соглашения с США.