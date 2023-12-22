Минобороны Финляндии: между Россией и Западом начинается новая холодная война

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен высказал мнение, что между Россией и странами Запада начинается новая холодная война.

Его слова приводит газета Politico.

По словам финского министра, ВС России обладают потенциалом ведения военных действий ещё в течение нескольких лет, в то время как силы запада и Украины переоценены.

«В США и странах НАТО... знают, что это конец последних 30 лет (после распада СССР. — RT). Теперь мы вступаем в своего рода новую холодную войну», — сказал Хяккянен.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сложившаяся в настоящее время международная обстановка сравнима с периодом холодной войны, если говорить об уровне её небезопасности.