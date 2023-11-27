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Лавров сравнил текущую международную обстановку с периодом холодной войны

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Сложившаяся в настоящее время международная обстановка сравнима с периодом холодной войны, если говорить об уровне её небезопасности. Такое мнение высказал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров сравнил текущую международную обстановку с периодом холодной войны
  • РИА Новости

Выступая 27 ноября на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения» в Москве, Лавров заявил, что в период холодной войны существовали сдерживающие факторы и противовесы.

Министр добавил, что в то время не просматривались тревожные оценки происходящего и не высказывались серьёзные опасения касательно будущего. Однако теперь, по словам главы МИД, ситуация изменилась.

«Сейчас такие страхи сплошь и рядом проявляются в выступлениях многих политиков и правительственных организаций. Это иная ситуация», — отметил он.

Ранее Лавров заявил, что США разжигают конфликты у границ России, чтобы сохранить свою гегемонию.

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